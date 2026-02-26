CANLI BORSA
Avrupa Merkez Bankası'ndan üst üste 3 yıl zarar!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) kriz dönemi politikalarının etkilerinin sürmesiyle, üst üste üçüncü kez yıllık zarar açıkladı.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 15:22

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2026 15:26

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yaptığı açıklamada, 2025'te açığın 1,3 milyar euro (1,5 milyar dolar) olduğunu açıkladı. ECB, bir önceki yılda tarihinin en yüksek seviyesi olan 7,9 milyar euroluk zarar açıklamıştı.

ECB, bu yıl veya 2027'de kârlılığa geri dönmeyi beklediğini belirtti ancak bunun AMB'nin faiz oranlarının ve döviz kurlarının gelecekteki seviyelerine, ECB'nin bilançosunun büyüklüğüne ve bileşimine bağlı olacağını açıkladı.

ECB, herhangi bir zarardan bağımsız olarak etkin şekilde faaliyet gösterebileceğini yineledi. Bazı politika yapıcılar gelecekteki varlık alımlarında daha fazla temkinli olunması çağrısında bulundu.

ECB yaptığı açıklamada, 2025 yılındaki açığın, önceki yıllardaki gibi gelecekteki kârlardan mahsup edilmek üzere bilançosunda kalacağını belirtti. Böylelikle, ulusal merkez bankalarına kâr dağıtımı yapılmayacak.

ECB BAŞKANI LAGARDE'IN YILLIK ÜCRETİ 600 BİN EURO

ECB Başkanı Christine Lagarde, 2025 yılında 595.000 euro (701.830 dolar) tutarında ücret aldı. Bugün yayımlanan ECB'nin yıllık bilançosuna göre, esas maaşı 492 bin 204 euro olarak gerçekleşti. Bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artış anlamına geliyor. Buna ek olarak, temsil ödeneği olarak yüzde 21 artış ile 103 bin 362 euro aldı.

ECB ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri için sağlık, uzun süreli bakım ve kaza sigortası poliçelerine katkıda bulunuyor, ancak bireyler için ayrıntılı bilgi vermiyor.

Uluslararası Çözüm Bankası'nın (BIS) yönetim kurulu olarak Lagarde geçen yıl 130 bin 457 İsviçre Frangı (163.390 dolar) aldı.

