Çin yuanı dolara karşı 34 ayın zirvesine yükseldi

Küresel piyasalarda dolar güç kaybetmeye devam ediyor. Dolar/Yuan paritesi Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, Çin yuanı 34 ayın zirvesine yükseldi.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 14:47

ABD-İran gerilimi ve Trump yönetiminin açıkladığı tarife belirsizliği ile küresel piyasalarda dolar güç kaybetmeye devam ediyor. Çin yuanı başta olmak üzere Asya para birimleri ise yükselişe geçti.

YUAN 34 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE YÜKSELDİ

ABD Dolar Endeksi Asya saatlerinde yüzde 0,1 gerilerken, USD/CNY ise yüzde 0,5 düştü. USD/CNY Nisan 2023 ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü. Yuan böylelikle 34 ayın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu.

Yükselişte Çin'in yıllık parlamento toplantısı Ulusal Halk Kongresi öncesi politika desteği beklentileri etkili oldu.

