Deutsche Bank: İngiltere’de yeni harcama önlemleri gelebilir

Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja; İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın, 3 Mart Salı günü yapacağı konuşmasında yeni harcama önlemlerini duyurması beklentisini paylaştı.

Söz konusu adımın, mayıs ayında gerçekleşecek yerel belediye seçimleri öncesinde iktidardaki İşçi Partisi'ne desteği artırma amacı taşıyabileceği ifade ediliyor.

Raja, muhtemel harcama önlemlerinin görece küçük çaplı olacağını belirtiyor.

Aynı zamanda, bahar açıklamasının büyük ölçüde sınırlı bilgi sunacağına işaret ediyor. Bunun nedeni olarak ise İngiltere bütçesinin sadece 3 ay önce açıklanmış olması gösteriliyor.