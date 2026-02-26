CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Deutsche Bank: İngiltere’de yeni harcama önlemleri gelebilir

Deutsche Bank: İngiltere’de yeni harcama önlemleri gelebilir

Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja; İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın, 3 Mart Salı günü yapacağı konuşmasında yeni harcama önlemlerini duyurmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 14:22

Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja; İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın, 3 Mart Salı günü yapacağı konuşmasında yeni harcama önlemlerini duyurması beklentisini paylaştı.

Söz konusu adımın, mayıs ayında gerçekleşecek yerel belediye seçimleri öncesinde iktidardaki İşçi Partisi'ne desteği artırma amacı taşıyabileceği ifade ediliyor.

Raja, muhtemel harcama önlemlerinin görece küçük çaplı olacağını belirtiyor.

Aynı zamanda, bahar açıklamasının büyük ölçüde sınırlı bilgi sunacağına işaret ediyor. Bunun nedeni olarak ise İngiltere bütçesinin sadece 3 ay önce açıklanmış olması gösteriliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
UBS: Çin hisselerinde yüzde 20’ye varan yükseliş potansiyeli var UBS: Çin hisselerinde yüzde 20’ye varan yükseliş potansiyeli var 26 Şubat 2026 08:58
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 26 Şubat 2026 08:55
IMF açıkladı: Suriye ekonomisinde toparlanma güç kazanıyor IMF açıkladı: Suriye ekonomisinde toparlanma güç kazanıyor 26 Şubat 2026 08:48
BOJ Başkanı Ueda’dan faiz artışlarına devam mesajı BOJ Başkanı Ueda’dan faiz artışlarına devam mesajı 26 Şubat 2026 08:45
Bitcoin 70 bin doların eşiğinde! Risk iştahındaki toparlanma kriptoyu destekledi Bitcoin 70 bin doların eşiğinde! Risk iştahındaki toparlanma kriptoyu destekledi 26 Şubat 2026 08:43
ABD, Venezuela petrolünün Küba’ya satışını kolaylaştıracak ABD, Venezuela petrolünün Küba’ya satışını kolaylaştıracak 26 Şubat 2026 08:41
Japonya’da ortalama konut fiyatı 65,5 milyon yene çıktı Japonya'da ortalama konut fiyatı 65,5 milyon yene çıktı 25 Şubat 2026 16:36
Küresel mal ticaret hacmi arttı Küresel mal ticaret hacmi arttı 25 Şubat 2026 16:16
Çin’den ABD’ye tarife uyarısı Çin'den ABD'ye tarife uyarısı 25 Şubat 2026 16:10
Faiz indirimi beklentisi Sterlin üzerinde baskı oluşturuyor Faiz indirimi beklentisi Sterlin üzerinde baskı oluşturuyor 25 Şubat 2026 15:47
BoE Başkanı Bailey’den faizde indirim sinyali BoE Başkanı Bailey'den faizde indirim sinyali 25 Şubat 2026 15:42
Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak 25 Şubat 2026 15:29
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.859,0400 Değişim 253,74 Son veri saati:
Düşük 13652,39 Yüksek 13906,13
Açılış
43,885 Değişim 0,0396 Son veri saati:
Düşük 43,8453 Yüksek 43,8849
Açılış
51,9127 Değişim 0,1985 Son veri saati:
Düşük 51,8109 Yüksek 52,0094
Açılış
7.303,3750 Değişim 80,893 Son veri saati:
Düşük 7262,719 Yüksek 7343,612
Açılış
123,3042 Değişim 5,6600 Son veri saati:
Düşük 121,8698 Yüksek 127,5298
Açılış
BİST En Aktif Hisseler