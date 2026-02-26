CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya'da otomobil ithalatı geriledi

Rusya'da otomobil ithalatı geriledi

Rusya'da otomobil ithalatı, artan kredi maliyetleri nedeniyle 2025’te, bir önceki yıla göre yüzde 59 azalarak 1 milyon 20 bine düştü.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 13:52

Rusya merkezli Avtostat'tan yapılan açıklamada, batılı şirketlerin sevkiyatını durdurduğu Rusya otomotiv sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, otomobil ithalatının 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalarak 1 milyon 20 bine gerilediği ifade edilerek, düşüşün tüm otomobil segmentlerinde görüldüğü belirtildi.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle geçen yılın başından itibaren kredi maliyetlerinin artması, otomobil pazarındaki daralmanın ana nedeni olarak görülüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
BOJ Başkanı Ueda’dan faiz artışlarına devam mesajı BOJ Başkanı Ueda’dan faiz artışlarına devam mesajı 26 Şubat 2026 08:45
Bitcoin 70 bin doların eşiğinde! Risk iştahındaki toparlanma kriptoyu destekledi Bitcoin 70 bin doların eşiğinde! Risk iştahındaki toparlanma kriptoyu destekledi 26 Şubat 2026 08:43
ABD, Venezuela petrolünün Küba’ya satışını kolaylaştıracak ABD, Venezuela petrolünün Küba’ya satışını kolaylaştıracak 26 Şubat 2026 08:41
Japonya’da ortalama konut fiyatı 65,5 milyon yene çıktı Japonya'da ortalama konut fiyatı 65,5 milyon yene çıktı 25 Şubat 2026 16:36
Küresel mal ticaret hacmi arttı Küresel mal ticaret hacmi arttı 25 Şubat 2026 16:16
Çin’den ABD’ye tarife uyarısı Çin'den ABD'ye tarife uyarısı 25 Şubat 2026 16:10
Faiz indirimi beklentisi Sterlin üzerinde baskı oluşturuyor Faiz indirimi beklentisi Sterlin üzerinde baskı oluşturuyor 25 Şubat 2026 15:47
BoE Başkanı Bailey’den faizde indirim sinyali BoE Başkanı Bailey'den faizde indirim sinyali 25 Şubat 2026 15:42
Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak 25 Şubat 2026 15:29
Alman ekonomisi tüketici harcamalarıyla büyüdü Alman ekonomisi tüketici harcamalarıyla büyüdü 25 Şubat 2026 15:01
ECB Başkanı Lagarde’ın yerine geçmesi beklenen isim belli oldu ECB Başkanı Lagarde'ın yerine geçmesi beklenen isim belli oldu 25 Şubat 2026 14:49
Morgan Stanley’den borsa değerlendirmesi Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi 25 Şubat 2026 14:24
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.757,2100 Değişim 142,94 Son veri saati:
Düşük 13652,39 Yüksek 13795,33
Açılış
43,8883 Değişim 0,0396 Son veri saati:
Düşük 43,8453 Yüksek 43,8849
Açılış
51,8793 Değişim 0,1985 Son veri saati:
Düşük 51,8109 Yüksek 52,0094
Açılış
7.299,7920 Değişim 80,893 Son veri saati:
Düşük 7262,719 Yüksek 7343,612
Açılış
123,1796 Değişim 5,6600 Son veri saati:
Düşük 121,8698 Yüksek 127,5298
Açılış
BİST En Aktif Hisseler