Hindistan alımları azalttı: Rus ve İran petrolünde indirim rekabeti başladı

Hindistan'ın alımları azaltması ile Rus ve İranlı petrol üreticileri, pazar paylarını korumak amacıyla Çinli alıcılara sundukları fiyatlarını aşağı çekti.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 15:11

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2026 15:15

Enerji danışmanlık şirketi Rystad Energy'nin tahminine göre, Hindistan'ın Şubat ayında Rusya'dan ithalatı Ocak ayına kıyasla yüzde 40 düşerek günlük 600 bin varil civarına gerileyebilir. Şirketin açıklamalarına göre, yer değiştiren gemilerin büyük kısmı artık doğuya yöneliyor ve bu durum Çinli özel rafineriler için tercih edilen fiyat savaşına sebep oluyor.

YAPTIRIMLI PETROL STOKLARINDA YÜKSELİŞ

Energy Aspects analisti Jianan Sun, "Çinli özel rafineriler kapasitelerinin muhtemelen maksimum seviyeye ulaştığı için daha fazla petrol alımını gerçekleştiremezler" açıklamasında bulundu.

Pazar verileri, Rusya'nın Çin pazarına yoğun girişi sebebiyle İran'ın ihracat payının baskılandığını gösterdi.

Şubat'ın ilk 18 gününde Rus petrolünün Çin limanlarına teslimatı günde 2,09 milyon varile ulaştı. Bu rakam, Ocak ayına kıyasla yüzde 20, Aralık ayına kıyasla ise yaklaşık iki katlık bir artışa denk geldi.

Kpler verilerine göre İran ise bu yıl Çin'e günde yaklaşık 1,2 milyon varil petrol ihraç ederek geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12'lik bir kayıp yaşadı.

İRAN PETROLÜ BEKLEMEDE

İran petrolünün denizdeki rezervleri Şubat ayının başında 33 milyon varil seviyesinde iken 48 milyon varil sınırına ulaştı. Bu stok artışının büyük bölümü Sarı Deniz ve Singapur Boğazı'nda yer alıyor.

Asya sularında yaklaşık 9,5 milyon varil Rus petrolü de bekletiliyor. ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı senaryosunda petrol tesislerinin veya sevkiyat rotalarının hedef alınma ihtimali sebebiyle ülkenin ihracat kapasitesini tehdit altında tutuyor.

Rystad Energy petrol piyasaları Başkan Yardımcısı Lin Ye, Ukrayna'da muhtemel bir ateşkes olasılığının oluşturduğu iyimserlik nedeniylecRus varillerinin Çinli alıcılar nezdinde İran petrolüne göre "nispeten daha düşük risk" taşıdığını belirtti. Piyasadaki bu risk algısı da fiyat rekabetini ve sevkiyat rotalarındaki değişimi doğrudan etkiledi.

