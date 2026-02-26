CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde Şubat'ta ekonomik güven azaldı

Avro Bölgesi'nde Şubat'ta ekonomik güven azaldı

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubat ayında aylık bazda 1 puan azalarak 98,3'e geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 14:14

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, şubat ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını paylaştı.

Buna göre hem AB'de hem de Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubat ayında aylık bazda 1 puan azalış göstererek 98,3 puana geriledi.

Piyasa, Avro Bölgesi'nde endeksin 99,8 puana çıkmasını öngörüyordu. Açıklanan verinin, beklentilerden düşük açıklanması dikkat çekti.

Endeksteki düşüş büyük ölçüde hizmet ve inşaat sektörlerindeki güvenin azalmasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ise şubat ayında eksi 12,4'ten eksi 12,2'ye yükseldi.

AB'de ocakta eksi 11,7 seviyesindeki endeks, şubat ayında değişmedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 26 Şubat 2026 08:55
IMF açıkladı: Suriye ekonomisinde toparlanma güç kazanıyor IMF açıkladı: Suriye ekonomisinde toparlanma güç kazanıyor 26 Şubat 2026 08:48
BOJ Başkanı Ueda’dan faiz artışlarına devam mesajı BOJ Başkanı Ueda’dan faiz artışlarına devam mesajı 26 Şubat 2026 08:45
Bitcoin 70 bin doların eşiğinde! Risk iştahındaki toparlanma kriptoyu destekledi Bitcoin 70 bin doların eşiğinde! Risk iştahındaki toparlanma kriptoyu destekledi 26 Şubat 2026 08:43
ABD, Venezuela petrolünün Küba’ya satışını kolaylaştıracak ABD, Venezuela petrolünün Küba’ya satışını kolaylaştıracak 26 Şubat 2026 08:41
Japonya’da ortalama konut fiyatı 65,5 milyon yene çıktı Japonya'da ortalama konut fiyatı 65,5 milyon yene çıktı 25 Şubat 2026 16:36
Küresel mal ticaret hacmi arttı Küresel mal ticaret hacmi arttı 25 Şubat 2026 16:16
Çin’den ABD’ye tarife uyarısı Çin'den ABD'ye tarife uyarısı 25 Şubat 2026 16:10
Faiz indirimi beklentisi Sterlin üzerinde baskı oluşturuyor Faiz indirimi beklentisi Sterlin üzerinde baskı oluşturuyor 25 Şubat 2026 15:47
BoE Başkanı Bailey’den faizde indirim sinyali BoE Başkanı Bailey'den faizde indirim sinyali 25 Şubat 2026 15:42
Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak 25 Şubat 2026 15:29
Alman ekonomisi tüketici harcamalarıyla büyüdü Alman ekonomisi tüketici harcamalarıyla büyüdü 25 Şubat 2026 15:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.855,5900 Değişim 203,36 Son veri saati:
Düşük 13652,39 Yüksek 13855,75
Açılış
43,8878 Değişim 0,0396 Son veri saati:
Düşük 43,8453 Yüksek 43,8849
Açılış
51,9232 Değişim 0,1985 Son veri saati:
Düşük 51,8109 Yüksek 52,0094
Açılış
7.293,5450 Değişim 80,893 Son veri saati:
Düşük 7262,719 Yüksek 7343,612
Açılış
122,4879 Değişim 5,6600 Son veri saati:
Düşük 121,8698 Yüksek 127,5298
Açılış
BİST En Aktif Hisseler