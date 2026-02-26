Avro Bölgesi'nde Şubat'ta ekonomik güven azaldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, şubat ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını paylaştı.

Buna göre hem AB'de hem de Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubat ayında aylık bazda 1 puan azalış göstererek 98,3 puana geriledi.

Piyasa, Avro Bölgesi'nde endeksin 99,8 puana çıkmasını öngörüyordu. Açıklanan verinin, beklentilerden düşük açıklanması dikkat çekti.

Endeksteki düşüş büyük ölçüde hizmet ve inşaat sektörlerindeki güvenin azalmasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ise şubat ayında eksi 12,4'ten eksi 12,2'ye yükseldi.

AB'de ocakta eksi 11,7 seviyesindeki endeks, şubat ayında değişmedi.