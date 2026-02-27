CANLI BORSA
Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, ABD'li teknoloji hisselerindeki satışların bölgeye yayılması ve artan küresel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2026 10:09

Küresel piyasalarda, ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin devam etmesi risk iştahını baskılıyor.

Öte yandan, Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentindeki enerji tesislerine füze saldırısı düzenlediği iddiaları ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çok sayıda büyük çaplı patlama sonrasında Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalar, jeopolitik risklerin farklı coğrafyalara yayılabileceğine yönelik korkuları körüklüyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle küresel risk algısı yükselirken, Asya endekslerinde karışık bir görünüm öne çıkıyor.

JAPONYA'DA TOKYO TÜFE BEKLENTİLERİ AŞTI

Bölgedeki makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken, Japonya'da makroekonomik veriler ülkede enflasyon görünümüne ilişkin mesajlar verdi. Japonya'da enflasyon görünümüne ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 1,6 yükselişle tahminleri aştı. Ülkede Tokyo çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Japonya'da sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 2,2 ile tahminlerin altında yükselirken, perakende satışlardaki hızlanma dikkati çekti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 58.967 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 azalışla 6.244 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 4.161 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1 primle 26.639 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 düşüşle 81.766 puan seviyesinde bulunuyor.

BİST En Aktif Hisseler