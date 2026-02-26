Citi: 20 trilyon dolarlık fonlar gelişmekte olan piyasalara yöneliyor

Fonlar, gelişmekte olan piyasa hisseleri, yerel para cinsinden tahviller ve kredileri tercih ediyor.

Analistlere göre bu yönelim, gelişmiş piyasalardaki politika belirsizliği ve mali endişelerin yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkilemesinin bir yansıması. MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi rekor seviyeye ulaşırken, ilgili borsa yatırım fonlarındaki işlem hacimleri de arttı.

Citi, fon yöneticilerinin Asya, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki hisse pozisyonlarını artırdığını, gelişmekte olan piyasa tahvillerinin ise ABD ve Avrupa tahvillerine kıyasla en çok tercih edilen araç olduğunu vurguluyor. Kredi piyasasında da gelişmekte olan piyasa tahvilleri öne çıkarken, ABD yatırım sınıfı tahvilleri daha düşük ağırlıkla kullanılıyor.

Küresel piyasalardaki yapay zeka endişelerine rağmen, gelişmekte olan piyasa varlıkları güçlü performans gösterdi. MSCI Endeksi, Asya teknoloji hisselerindeki yükseliş ve doların zayıflamasıyla yüzde 0,7 artarak rekor kırdı.

Citi ayrıca altının istikrar kaynağı olarak popülerliğini sürdürdüğünü ve fon yöneticilerinin değerli metallerdeki pozisyonlarını güçlendirdiğini bildiriyor. Banka, altın için uzun, dolar için kısa pozisyon görüşlerinde ise bir fikir ayrılığı olmadığını belirtti.