CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Citi: 20 trilyon dolarlık fonlar gelişmekte olan piyasalara yöneliyor

Citi: 20 trilyon dolarlık fonlar gelişmekte olan piyasalara yöneliyor

Dünyanın önde gelen varlık yöneticileri, gelişmekte olan piyasalara ilgilerini sürdürüyor. Citi, 20 trilyon dolardan fazla varlık yöneten büyük fonların güçlü küresel büyüme ve zayıf dolar beklentisiyle bu piyasalara yöneldiğini belirtiyor.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 10:47

Fonlar, gelişmekte olan piyasa hisseleri, yerel para cinsinden tahviller ve kredileri tercih ediyor.

Analistlere göre bu yönelim, gelişmiş piyasalardaki politika belirsizliği ve mali endişelerin yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkilemesinin bir yansıması. MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi rekor seviyeye ulaşırken, ilgili borsa yatırım fonlarındaki işlem hacimleri de arttı.

Citi, fon yöneticilerinin Asya, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki hisse pozisyonlarını artırdığını, gelişmekte olan piyasa tahvillerinin ise ABD ve Avrupa tahvillerine kıyasla en çok tercih edilen araç olduğunu vurguluyor. Kredi piyasasında da gelişmekte olan piyasa tahvilleri öne çıkarken, ABD yatırım sınıfı tahvilleri daha düşük ağırlıkla kullanılıyor.

Küresel piyasalardaki yapay zeka endişelerine rağmen, gelişmekte olan piyasa varlıkları güçlü performans gösterdi. MSCI Endeksi, Asya teknoloji hisselerindeki yükseliş ve doların zayıflamasıyla yüzde 0,7 artarak rekor kırdı.

Citi ayrıca altının istikrar kaynağı olarak popülerliğini sürdürdüğünü ve fon yöneticilerinin değerli metallerdeki pozisyonlarını güçlendirdiğini bildiriyor. Banka, altın için uzun, dolar için kısa pozisyon görüşlerinde ise bir fikir ayrılığı olmadığını belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak 25 Şubat 2026 15:29
Alman ekonomisi tüketici harcamalarıyla büyüdü Alman ekonomisi tüketici harcamalarıyla büyüdü 25 Şubat 2026 15:01
ECB Başkanı Lagarde’ın yerine geçmesi beklenen isim belli oldu ECB Başkanı Lagarde'ın yerine geçmesi beklenen isim belli oldu 25 Şubat 2026 14:49
Morgan Stanley’den borsa değerlendirmesi Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi 25 Şubat 2026 14:24
Avro Bölgesi’nde ocak ayı enflasyonu belli oldu Avro Bölgesi'nde ocak ayı enflasyonu belli oldu 25 Şubat 2026 13:25
Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse ve ETF ticareti başlattı 25 Şubat 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 25 Şubat 2026 13:14
Küresel ekonomide 2026’da yavaşlama bekleniyor Küresel ekonomide 2026’da yavaşlama bekleniyor 25 Şubat 2026 13:10
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 25 Şubat 2026 13:04
Almanya’da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor Almanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor 25 Şubat 2026 12:02
Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi 25 Şubat 2026 10:57
Almanya’da tüketici güven endeksine negatif revize Almanya'da tüketici güven endeksine negatif revize 25 Şubat 2026 10:55
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.694,4600 Değişim 110,94 Son veri saati:
Düşük 13674,24 Yüksek 13785,18
Açılış
43,8846 Değişim 0,0396 Son veri saati:
Düşük 43,8453 Yüksek 43,8849
Açılış
51,9565 Değişim 0,1985 Son veri saati:
Düşük 51,8109 Yüksek 52,0094
Açılış
7.318,6030 Değişim 80,893 Son veri saati:
Düşük 7262,719 Yüksek 7343,612
Açılış
124,9451 Değişim 4,2166 Son veri saati:
Düşük 123,3132 Yüksek 127,5298
Açılış
BİST En Aktif Hisseler