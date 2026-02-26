Rusya’nın en büyük bankası Sber'den rekor kar!

CANLI BORSA
Rusya’nın en büyük bankası Sber’in geçen yıl 1,7 trilyon ruble (yaklaşık 22,1 milyar dolar) ile rekor seviyede net kar elde ettiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 11:35

Rusya'nın en büyük bankası Sber'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın öz kaynak karlılığının geçen yıl 2024'e kıyasla 0,7 puan azalarak yüzde 22,7'ye gerilediği belirtildi.

Bankanın net karının 2025'te önceki yıla göre yüzde 7,9 artarak 1,7 trilyon rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, bunun da bankanın tarihinde elde ettiği en yüksek yıllık net kar olduğuna işaret edildi.

Söz konusu dönemde, Sber'in net faiz gelirinin yüzde 18,5 artışla 3,6 trilyon rubleye ulaştığı belirtilen açıklamada, net komisyon gelirlerinin de yüzde 1,1 artışla 843 milyar rubleye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin en büyük bankası konumundaki Sber, son yıllarda eski adı Sberbank'ı değiştirerek teknoloji ekosistemi alanında da önemli yatırımlar yapmaya başlamıştı.

