Çin'den yuan önlemi

Çin Merkez Bankası (PBOC) açıklamasında, bu düzenlemenin şirketlerin döviz risklerini yönetmelerine destek olacağını belirtti. Merkez bankası, yuanın döviz kurunu makul ve dengeli seviyelerde tutmayı ve finansal kurumlara döviz riskinden korunma hizmetlerini geliştirmeleri için rehberlik sağlamayı taahhüt etti. Bu değişiklik, zayıflayan dolar karşısında yuanın son yılların en güçlü seviyesine ulaşmasını kontrol etmeyi hedefliyor. Yetkililer, para biriminin aşırı değer kazanmasının ihracatçıları zor durumda bırakabileceği ve deflasyon riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu.

Singapur merkezli Maybank stratejisti Fiona Lim, "Bu araç yuanın dolar karşısında hızlı değer kazanmasını yavaşlatmak için planlanmıştı. PBOC, son adımlarıyla merkez bankasının yuanın güçlenmesine karşı olmadığını, ancak hızın frenlenmesi gerektiğini netleştirmiş oldu" değerlendirmesini yaptı. Yuan, perşembe günü Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 2010'dan bu yana en uzun artış serisini kaydetti. ABD-Çin ilişkilerindeki iyileşme ve doların zayıf seyri, yuanın güçlenmesini destekleyen faktörler arasında yer aldı.

Cuma günü PBOC, yuanın günlük referans kurunu Bloomberg anketindeki ortalama tahminin 793 pip altında belirledi. Bu, rekor bir sapma olarak kayda geçti ve PBOC'nin yuanın değer kazanmasını yavaşlatmayı tercih ettiğine işaret etti. Bloomberg Markets Live stratejisti Mark Cranfield, "Merkez bankası yuanın değer kazanmasını durdurmuyor, ancak döviz yatırımcılarına dolar/yuanın tek yönlü bir bahse dönüşmesini istemediğini hatırlatıyor" yorumunu yaptı.