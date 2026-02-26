Pandemi sonrası en hızlı borçlanma dönemi

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayımladığı rapor, 2025 yılı itibarıyla küresel borç stokunun 29 trilyon dolar artarak 348 trilyon dolara yükseldiğini ortaya koydu. Böylece dünya ekonomisi, tarihinin en yüksek borç seviyesiyle karşı karşıya kaldı.

Rapora göre borç artış hızı, pandemi sonrasındaki dönemin en yüksek ivmesine ulaştı. Küresel finans sistemi, artan yük nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Borçtaki yükselişin temel kaynağını bütçe açıklarını finanse etmeye çalışan gelişmiş ülkeler oluşturdu. Toplam küresel borç artışının yaklaşık üçte ikisi bu ekonomilerden geldi. Kamu harcamalarındaki genişleme ve bütçe politikalarındaki değişim bu artışta belirleyici oldu.

GELİŞMİŞ ÜLKELER BAŞROLDE

Gelişmiş ekonomilerde toplam borç stoku 231,7 trilyon dolara çıkarken, gelişmekte olan piyasalarda bu rakam 116,6 trilyon dolara ulaştı.

Gelişmekte olan ülkelerde borcun milli gelire oranı yüzde 235'e yükselerek tarihi zirveyi gördü. Küresel borcun GSYH'ye oranı ise ekonomik büyümenin etkisiyle yüzde 308'e geriledi. Ancak nominal borç artışındaki yüksek seyir, risklerin sürdüğüne işaret etti.

Borç dağılımında en büyük pay kamu maliyesine ait oldu. Küresel borç artışının 10 trilyon doları aşan kısmı doğrudan devlet borçlarından kaynaklandı.

Artışın yaklaşık dörtte üçü ise üç büyük ekonomik merkezden geldi: Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Euro Bölgesi. Bu ekonomilerin uyguladığı bütçe politikaları, küresel borç dengesinde belirleyici rol oynadı.

TÜRKİYE'DE BORÇ DİNAMİKLERİ AYRIŞIYOR

Raporda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Türkiye ekonomisinde borçlanma eğilimlerinin farklı yönlerde ilerlediği görüldü.

Hanehalkı ve reel sektör borçlarında artış yaşanırken, yüksek finansman maliyetlerine rağmen kredi talebinin devam ettiği belirtildi.

Buna karşılık kamu ve finansal sektör borçlarında sınırlı bir gerileme kaydedildi. Bu görünüm, mali disiplin çabaları ve bankacılık sektörünün temkinli yaklaşımıyla uyumlu bir tablo ortaya koydu.