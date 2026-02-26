CANLI BORSA
IMF’den Washington’a net mesaj: Ticaret duvarlarını indirin

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisine ilişkin yıllık değerlendirmesinde Washington yönetimine ticaret ortaklarıyla uzlaşı çağrısı yaptı. Raporda, karşılıklı kısıtlamaların küresel etkilerine dikkat çekildi.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2026 11:58

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD ekonomisine yönelik hazırladığı yıllık gözden geçirme raporunda, ticaret engellerinin dünya ekonomisi üzerindeki yansımalarına vurgu yapıldı.

Rapor, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk yılını kapsayan uygulamalara odaklandı. Bu süreçte ABD'nin ticaret açığını düşürmek ve yerli üretimi desteklemek amacıyla hem müttefiklerine hem de rakip ülkelere yönelik geniş çaplı gümrük vergileri uyguladığı belirtildi.

AFP kaynaklı bilgilere göre, dönemsel olarak devreye alınan bu tarifeler tedarik zincirlerinde aksamalara ve finansal piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.

Aynı inceleme döneminde Trump yönetiminin, kayıt dışı göçmen iş gücüne bağımlılığı azaltmaya ve federal yönetimin ekonomi içindeki payını sınırlamaya dönük adımlar attığı aktarıldı.

"KOORDİNELİ AZALTIM" VURGUSU

IMF açıklamasında, Washington yönetiminin haksız ticaret uygulamalarına ilişkin kaygılarını çözmek adına ortaklarıyla yapıcı bir iş birliği yürütmesi gerektiği ifade edildi.

Raporda, sınır ötesi olumsuz etkiler doğuran ticaret kısıtlamaları ile sanayi politikalarındaki çarpıklıkların eşgüdüm içinde azaltılması konusunda uzlaşı sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇELİ ÖNLEMLER

IMF, ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulamaya konulan gümrük vergileri ve ihracat kontrolleri gibi ticaret ve yatırım tedbirlerinin sınırlı kapsamda tutulması gerektiğini belirtti.

Fon Başkanı Kristalina Georgieva, raporun Yüksek Mahkeme'nin geçen cuma günü Trump'ın çok sayıdaki gümrük vergisini iptal etmesinden önce tamamlandığını ve yeni gelişmenin ayrıca analiz edileceğini bildirdi.

Mahkeme kararının ardından Trump, yeni bir yasa kapsamında yüzde 10 oranında küresel gümrük vergisi uygulamaya koyduğu ve bu oranı yüzde 15'e çıkarabileceği yönünde mesaj verdi.

CARİ AÇIK VE BORÇ UYARISI

Rapor yayımlanmadan önce Georgieva'nın, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Jerome Powell ile bir araya geldi.

Georgieva, ABD'nin dış ticaret ve cari açık büyüklüğüne ilişkin kaygıların paylaşıldığını ifade etti. Ülkenin cari açık farkının "çok büyük" olduğunu vurgulayan IMF Başkanı, kamu borcundaki sürekli yükselişin de temel risk başlıklarından biri olmaya devam ettiğini kaydetti.

