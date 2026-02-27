Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,68 puan ve yüzde 0,15 artışla 13.899,21 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 74,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 4,34 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla değer kaybeden ise holding ve yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,1 oldu. Genç işsizlik oranı, 0,1 puan yükselişle yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Ayrıca Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 7,74, yıllık yüzde 34,07 arttı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.