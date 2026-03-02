Goldman Sachs’tan Hürmüz Boğazı senaryoları: Petrol fiyatları ne kadar yükselebilir?

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın analizine göre, boğazın bir ay boyunca tamamen kapalı kalması ve herhangi bir müdahalede bulunulmaması durumunda petrolün adil değerinde 15 dolarlık artış yaşanabilir. Stratejik petrol rezervlerinin devreye alınmaması ve yedek boru hatlarının kullanılmaması halinde fiyatlardaki yükselişin daha sert olacağı belirtiliyor.

Tam kapanma senaryosunda mevcut 4 milyon varillik yedek boru hattı kapasitesinin tamamının kullanılması halinde ise fiyat artışının 12 dolar seviyesinde kalacağı öngörülüyor. Boru hatlarına ek olarak küresel stratejik petrol rezervlerinden (SPR) bir ay boyunca günlük 2 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi durumunda artışın 10 dolar ile sınırlanabileceği tahmin ediliyor.

Kısmi kesinti senaryolarında ise fiyat etkisinin daha sınırlı olacağı belirtiliyor. Sevkiyatın yüzde 50 oranında azaldığı ve yedek boru hattı kapasitesinin etkin biçimde kullanıldığı durumda petrol fiyatlarında 4 dolarlık artış bekleniyor. Akışın yüzde 25 oranında sekteye uğraması halinde ise fiyatlara yansımanın yaklaşık 1 dolar düzeyinde kalacağı öngörülüyor.

Goldman Sachs'a göre, Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir aksama, müdahale araçlarının devreye alınma hızına ve kapasitesine bağlı olarak petrol piyasalarında farklı ölçekte fiyat hareketlerine yol açabilir.