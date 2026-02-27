CANLI BORSA
Çin'den dolara karşı maliyet düşürme adımı! PBOC zorunlu karşılık oranını kaldırıyor

Çin yuanı dolara karşı 34 ayın zirvesine yükselirken Çin Merkez Bankası (PBOC)'tan dikkat çeken bir adım daha geliyor. PBOC, bazı vadeli döviz sözleşmelerinde uygulanan döviz risk rezerv zorunluluğunu kaldırma kararı aldığını açıkladı. Karar, döviz piyasalarındaki düzenlemelerde gevşeme sinyali olarak değerlendirildi.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2026 08:53

PBOC'den yapılan resmi açıklamaya göre, 2 Mart itibarıyla döviz forward işlemlerinde finansal kurumlar için uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20'den sıfıra indirilecek. Böylece bankaların vadeli döviz işlemlerindeki maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

2022'DE ALINAN KARAR GERİ ÇEKİLİYOR

Söz konusu düzenleme, PBOC'un Eylül 2022'de yuanın hızlı değer kaybını ve sermaye çıkışlarını sınırlamak amacıyla artırdığı risk rezerv gerekliliklerinin geri alınması anlamına geliyor. O dönemde alınan karar, döviz piyasasında istikrarı sağlamak için sıkılaştırıcı bir adım olarak görülmüştü.

YUAN GÜÇLENME EĞİLİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Geçen yıl yuan, dolar karşısında 2020'den bu yana en yüksek yıllık kazancını elde etti. Çin para birimi, psikolojik açıdan önem taşıyan 7 CNY/dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekti. Yuan'daki bu güçlenme eğiliminin yeni yılın başından itibaren de devam ettiği belirtiliyor.

PİYASALAR KARARI YAKINDAN İZLİYOR

Analistler, risk rezerv zorunluluğunun kaldırılmasının döviz forward işlemlerini canlandırabileceğini ve yuan üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik daha dengeli bir politika yaklaşımına işaret ettiğini değerlendiriyor. Kararın, Çin'in döviz piyasalarında istikrarı koruma hedefiyle uyumlu olduğu vurgulanıyor.

