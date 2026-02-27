BofA'dan ons altın için 6 bin dolar tahmini!

Spot altın son işlemlerde 5.153 dolar civarında bulunuyor ve aylık bazda %5'in üzerinde artış gösterdi. Ocak ayındaki sert satışlardan sonra toparlanma belirtileri gözlense de, 5.200 dolar seviyesi direnç noktası olarak öne çıkıyor.

ÜÇ ANA FAKTÖRLE GÜÇLENEN RALLİ YAVAŞLADI

BofA analistlerine göre altın rallisi şu üç faktörle destek bulmuştu:

Fiziki külçe ve sikke talebindeki artış

Merkez bankalarının alımları

ETF girişleri

Ancak yatırımcıların altına maruziyet artırma hızı son dönemde yavaşladı ve bu nedenle bahara kadar fiyatlarda daha durgun bir seyir bekleniyor.

TİCARET VE FED BELİRSİZLİĞİ PİYASAYI TEMKİNLİ KILIYOR

ABD'nin ticaret politikalarındaki belirsizlik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasıyla ilgili netlik eksikliği, altın piyasasında temkinli görünümü güçlendiriyor. Eski Fed yöneticisi Kevin Warsh'ın başkanlık adaylığı sonrası yaşanan düzeltme de altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturdu.

DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ DENGESİ

Piyasa genel olarak daha zayıf bir dolar ve daha yüksek tahvil getirileri öngörüyor. BofA'ya göre zayıf doların altını aşağı çekmesi olağan bir durum değil. Ayrıca Warsh'ın politika faizinde indirime açık olduğu mesajları, orta vadede altını destekleyebilir.

FED'İN BİLANÇOSU ÖNEMLİ RİSK UNSURU

Analistler, faizler kadar Fed'in devasa bilançosunun küçültülmesinin de piyasa için kritik bir risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Niceliksel sıkılaşma likiditeyi azaltarak piyasalarda baskı yaratabilir.

6.000 DOLARA GİDEN YOL

Uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi ve bütçe açığı endişelerinin artması durumunda yatırımcıların altına yeniden yönelmesi bekleniyor. BofA, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının önümüzdeki 12 ayda 6.000 dolara ulaşma potansiyelinin sürdüğünü öngörüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Gram altın (TL) ≈ (Ons altın fiyatı / 31,10) × USD/TL kuru

Ons altın hedefi: 6 000 dolar

1 ons = 31,10 gram

Dolar/TRY ≈ 43,96 TL

Bu durumda:

Ons'u grama çevrildiğinde;

6 000 $ ÷ 31,10 ≈ 192,91 $/gram

TL'ye çevrildiğinde:

192,91 $ × 43,96 TL ≈ 8 480 TL/gram

Yani ons altın 6 000 dolar seviyesine gelirse, gram altının teorik fiyatı bugünkü kurla yaklaşık 8 400–8 500 TL olur.