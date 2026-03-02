JPMorgan’dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Üretimde 25 günlük kritik sınır

Natasha Kaneva liderliğindeki JPMorgan analistlerinin hazırladığı notta, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Umman, Irak ve İran'ın toplam yaklaşık 343 milyon varillik kara depolama kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Sevkiyatın tamamen durması durumunda bu kapasitenin yaklaşık 22 gün içinde dolacağı hesaplanıyor.

Denizde bekleyen yaklaşık 60 boş tankerin sağlayabileceği ek 50 milyon varillik depolama imkânı ise üretimin zorunlu olarak kesilmesinden önceki süreyi en fazla 25 güne kadar uzatabiliyor.

Öte yandan, artan askeri gerilimler sonrası gemi sahiplerinin güvenlik gerekçesiyle sevkiyatı durdurması, boğazdaki tanker trafiğini ciddi şekilde azalttı. 28 Şubat itibarıyla günlük petrol akışının normal seviyesinin dörtte birine gerileyerek yaklaşık 4 milyon varile düştüğü, bu miktarın neredeyse tamamını İran ham petrolünün oluşturduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakan alternatif boru hatlarına sahip olduğu ancak bu hatların günlük yaklaşık 19 milyon varillik toplam ihracat ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalabileceği vurgulandı. Analize göre, depolama kapasitesinin sınırına ulaşılması durumunda üreticiler üretimi zorunlu olarak kısmak ya da durdurmak durumunda kalabilir.