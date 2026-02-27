Mizuho 5 bin idari pozisyonu yapay zeka ile dönüştürecek

Mizuho'nun ana bankacılık birimleri ve grup şirketlerinde toplam yaklaşık 15 bin büro çalışanı bulunuyor. Banka, yapay zekadan etkilenecek çalışanların başka görevlere transfer edileceğini belirtti.

Japon şirketleri genel olarak verimliliği artırmak amacıyla yapay zekayı yaygın şekilde kullanıyor. Bu tür yatırımlar, Başbakan Sanae Takaiçi'nin ekonomi ve teknoloji politikalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bankacılık sektöründe ise işgücü açığına çözüm olarak yapay zeka girişimleri öncelikli hale geliyor.

Küresel çapta bankalar da ürün geliştirmeden risk yönetimine kadar operasyonlarını iyileştirmek için yapay zekaya önemli yatırımlar yapıyor. Örneğin JPMorgan, yapay zeka teknolojisi geliştirmek için yılda yaklaşık 2 milyar dolar harcıyor ve bu yatırımların her yıl benzer ölçüde tasarruf sağladığı bildiriliyor.

Japonya'daki banka yöneticileri, yapay zekanın iş kaybına yol açacağı endişelerini azaltmaya çalışıyor. Mizuho CEO'su Masahiro Kihara, Ekim ayında yaptığı açıklamada, "İnsanların değeri kaybolmayacak, daha fazla katma değer üreten işlerde yer alabilirler" ifadelerini kullanmıştı.