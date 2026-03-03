Trump talimatı verdi! ABD hazinesi Anthropic'in yapay zekasını kullanmayı bıraktı

ABD Hazine Bakan Scott Bessent, Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda teknoloji şirketi Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka modeli Claude dahil tüm ürünlerin Hazine Bakanlığında kullanımının sonlandırıldığını açıkladı.

HAZİNE'DEN "KAMU YARARI" VURGUSU

Bessent, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kararın doğrudan Başkan Trump'ın talimatıyla alındığını belirtti. Hazine Bakanlığında Anthropic'e ait hiçbir yapay zeka ürününün artık kullanılmayacağını ifade eden Bessent, şu değerlendirmede bulundu:

"Amerikan halkı, hükümette kullanılan her aracın kamu yararına hizmet ettiğinden emin olmayı hak ediyor. Başkan Trump döneminde hiçbir özel şirket ulusal güvenliğimizin şartlarını belirleyemeyecek."

PENTAGON'DAN ÜLTİMATOM GELMİŞTİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada Anthropic'e süre vermişti. United States Department of Defense'in (Pentagon) şirketin yapay zeka sistemlerini talep edilen şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin verilmemesi halinde, hükümetle olan sözleşmelerin riske girebileceğini bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından Başkan Trump, 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan gerilimi gerekçe göstererek tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatını vermişti.

OPENAI İLE PENTAGON ARASINDA ANLAŞMA

Öte yandan, Sam Altman 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, OpenAI ile Pentagon arasında yapay zeka modellerinin bakanlık ağına entegre edilmesine yönelik bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Böylece federal kurumlarda yapay zeka kullanımına ilişkin tartışmalar sürerken, savunma alanında OpenAI ile yeni bir iş birliği sürecinin başlatıldığı ortaya konmuş oldu.