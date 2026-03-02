Asya borsaları, ⁠ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası negatif seyrediyor

ABD ile İran arasındaki müzakerelerden geçen hafta net sonuç alınamamasıyla artmaya başlayan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş hava saldırısı başlatmasıyla somutlaştı.

İran'ın saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail'e yönelik karşı saldırıya geçmesi, Orta Doğu'da savaşın uzun süreye yayılabileceği risklerini beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirterek, bu sürenin daha kısa olabileceğinin de ihtimaller arasında bulunduğuna işaret etti.

Trump, ABD-İsrail saldırılarında öldüğü duyurulan İran lideri Ali Hamaney'in ardından, İran'daki yeni liderlerin müzakerelere dönmek istediğini belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ise bu iddialarını yalanlayarak ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

Bu gelişmelerle artan küresel risk algısının etkisiyle Asya piyasaları, haftaya Çin hariç satıcılı başladı.

ASYALI EKONOMİLERİN ODAĞI PETROL FİYATLARINDA

Saldırıların etkisiyle yükselen petrol fiyatları, birçok Asya ülkesi için enflasyonist baskı sinyali verirken artan dolar talebi, bölge para birimlerinde değer kaybına yol açtı. Dolar/yen paritesi 156,8'e çıkarak son bir ayın zirvesine yaklaştı.

Ayrıca petrol fiyatlarındaki artış, enerji şoklarına duyarlı ekonomiler arasında yer alan Güney Kore ve Hindistan ekonomileri için tehdit oluştururken ülke para birimlerinin dolar karşısında zayıfladığı görüldü.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 53 değeri ile beklentileri aştı.

Analistler, Japonya'da halihazırda süregelen enflasyonist baskılar dikkate alındığında, Orta Doğu'daki gerilimle artan enerji maliyetlerinin Japonya Merkez Bankasını (BoJ) faiz artırımı konusunda zorlayabileceğini belirtti.

ÇİN PİYASALARI, TEŞVİK İYİMSERLİKLERİYLE POZİTİF AYRIŞIYOR

Çin'de ise yıllık siyasi toplantılarda ülkenin 15. Beş Yıllık Planı için gündeminin belirlenmesi bekleniyor. Ülkedeki haber akışı, Pekin yönetiminin daha fazla teşvik önlemi açıklayacağına işaret etti.

Bu durum ülke borsasında yatırımcıların risk iştahının artmasını sağlayarak pozitif görünümde etkili oldu.

Jeopolitik gerilimler de bölgenin odağında bulunurken Çin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesini kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ⁠Hamaney'in öldürülmesinin uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiği ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olduğu bildirildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 58.053 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 4.180 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 2 azalışla 26.059 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,6 düşüşle 80.017 puan seviyesinde bulunuyor. Bugün Güney Kore'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.