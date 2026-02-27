Nvidia, Çin’deki gelir kaybını telafi edemedi

CANLI BORSA
ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Washington’un bazı ihracat sınırlamalarını gevşetmesine rağmen Çin’deki kayıplarını telafi edemediğini açıkladı ve Çinli rakiplerin yükselen etkisine dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2026 09:18

Nvidia'nın CFO'su Colette M. Kress, Çarşamba günü yapılan kazanç toplantısında, "ABD hükümetinin onayladığı sınırlı miktarda H200 ürünü Çinli müşterilere sunulabilse de henüz bu satışlardan gelir elde edemedik. Çin'e ne zaman veya hangi ölçüde ithalat izni verileceği belirsiz" ifadelerini kullandı.

Kress ayrıca, küresel yapay zeka pazarında Çinli rakiplerin giderek güçlendiğine vurgu yaptı: "Çinli rakiplerimiz, son halka arzlarla önemli bir avantaj kazandı ve uzun vadede global AI sektörünün yapısını değiştirme potansiyeline sahip."

BİST En Aktif Hisseler