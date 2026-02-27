ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarife kararlarından en fazla Çin yararlanacak

CANLI BORSA
Natixis ekonomistlerine göre, ABD Yüksek Mahkemesi’nin acil tarifelere ilişkin verdiği kararın en büyük faydalanıcısı Çin olacak.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2026 08:54

Natixis'in analizine göre, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan efektif ABD tarifelerinde yaklaşık %15,6'lık bir gerileme yaşanabileceği hesaplanıyor.

Ekonomistler, kararın yalnızca 150 günlük bir süreyi kapsaması nedeniyle ilerleyen döneme ilişkin belirsizliğin yüksek olduğunu, bu yüzden Çinli ihracatçıların sevkiyatlarını öne çekme yoluna gidebileceğini belirtiyor. Bunun yanında, Washington yönetiminin tarifeleri yeniden başlangıç düzeylerine yakın bir noktaya taşımak için farklı politika araçlarına başvurabileceği ihtimaline de dikkat çekiliyor.

Ayrıca son yıllarda ticaret gerilimlerinin ABD ile Çin arasındaki ikili ticareti zayıflattığı; buna karşın Çinli şirketlerin küreselleşme stratejileri doğrultusunda ABD pazarına, ülke dışındaki üretim tesisleri üzerinden erişmeye devam edebileceği de raporda vurgulanıyor.

