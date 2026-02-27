Bitcoin geri çekildi: Altcoinlerden güçlü performans!

Nvidia'nın bilançosu sonrası riskten kaçış havası kripto piyasasına da yansıdı. Bitcoin kısa süreli düşüş yaşasa da haftalık bazda artıda kalırken, Cardano ve Solana gibi altcoinler daha güçlü performans gösterdi.

Kripto piyasası haftanın son işlem gününe satış baskısıyla başladı. ABD borsalarında Nvidia kaynaklı geri çekilmenin ardından yatırımcılar risklerini azaltma eğilimine girdi ve bu durum kripto varlıklara da yansıdı. Bitcoin gerilese de haftalık görünümde pozitif bölgede kaldı.

Bitcoin, Cuma günü yaklaşık 67.700 dolar seviyelerinde işlem gördü. Günlük bazda yüzde 1,5 düşerken, haftalık performansında yaklaşık yüzde 0,6 artıda kaldı. Ethereum ise 2.047 dolar civarına gerileyerek benzer bir seyir izledi. Her iki varlık, 5 Şubat'taki sert düşüşten sonra dar bir bantta hareket ediyor. 70 bin dolar seviyesi kısa vadeli bir direnç olarak öne çıkıyor.

Analistler, yaşanan geri çekilmenin yapısal bir trend bozulması olmadığını, kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi ve kısa vadeli pozisyon temizliği olarak değerlendirdi. Gece saatlerinde yoğunlaşan satışların ardından alıcıların yeniden devreye girdiği, piyasada panik yerine temkinli bir dengeleme sürecinin yaşandığı belirtildi.

HAFTALIK PERFORMANSTA ALTCOİNLER ÖNE ÇIKTI:

Cardano: %7 artış

Solana: %5,5 artış

Ethereum: %4,8 artış

BNB: %4,3 artış

XRP ise son 24 saatte %3,7 düşerek dikkat çekti ve haftalık bazda hafif ekside kalan tek büyük varlık oldu.

Kripto piyasasının yönü büyük ölçüde küresel hisse senedi piyasalarıyla paralel ilerliyor. Nvidia bilançosu sonrası Nasdaq'taki geri çekilme, riskli varlıklarda satış baskısını artırdı. Öte yandan Asya piyasalarında teknoloji hisselerinin öncülüğünde yaşanan yükseliş, sermaye akımlarında dalgalanmaya yol açıyor.

Uzmanlar, Bitcoin'in hâlâ makro varlık gibi hareket ettiğini ve hisse senetleri geri çekildiğinde kriptonun da geri çekildiğini belirtiyor. Yeni ve güçlü bir talep gelmediği sürece Bitcoin'in mevcut fiyat aralığında dalgalanmaya devam etmesi bekleniyor.