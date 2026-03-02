CANLI BORSA
Moskova Borsası, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yükselişle açıldı

Moskova Borsası, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla emtia piyasalarındaki artan fiyatlamaların da etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

02 Mart 2026

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,79 değer kazanarak 2.821 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,79 artışla 1.150 puana yükseldi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,26 değer kazanırken dolar/ruble paritesi 76,77 seviyesine indi.

Rusya'nın önde gelen petrol şirketlerinden Rosneft'in hisseleri yüzde 6,94, Gazprom Neft'in yüzde 5,3 ve Lukoil'in hisseleri de yüzde 4,69 yükseldi.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerden geçen hafta net sonuç alınamamasıyla artmaya başlayan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş hava saldırısı başlatmasıyla somutlaştı.

İran'ın saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail'e yönelik karşı saldırıya geçmesi, Orta Doğu'da savaşın uzun süreye yayılabileceği risklerini beraberinde getirdi.

