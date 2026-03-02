CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Jeopolitik gerilim kriptoyu nasıl etkiledi? Bitcoin ve altcoinlerde satış dalgası yaşanıyor

Jeopolitik gerilim kriptoyu nasıl etkiledi? Bitcoin ve altcoinlerde satış dalgası yaşanıyor

ABD ile İran arasındaki askeri tansiyonun yükselmesi, küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi. Artan jeopolitik riskler özellikle kripto para piyasasında satış baskısını tetiklerken, petrol fiyatlarında son iki yılın en güçlü günlük artışı görüldü.

Oluşturma Tarihi 02 Mart 2026 10:00

ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda dalgalanma yaratırken kripto paralar haftaya düşüşle başladı. Hafta sonu 68 bin doları gören Bitcoin, risklerin fiyatlanmasıyla 66.700 dolar seviyesine geriledi.

Enerji cephesinde ise Brent petrol yüzde 13'e varan sıçramanın ardından 77,50 dolara yerleşti. Bu artış, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana en sert günlük yükseliş oldu. Küresel arzın önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik fiyatlamalarda etkili oldu.

Yükselen enerji fiyatları enflasyon baskısını artırarak ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz indirimlerini geciktirebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Altcoinlerde kayıplar daha belirgin: Ethereum yüzde 2,5, Solana yüzde 4'ün üzerinde, XRP ise yüzde 3'ten fazla geriledi. Son dört ayda kripto ETF'lerinden 9 milyar doları aşan çıkış yaşanması da kurumsal iştahın zayıfladığını gösteriyor.

Piyasaların yönü, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere bağlı kalmayı sürdürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Brent petrol 71 doların üzerinde! OPEC+ ve İran görüşmeleri fiyatları etkiliyor Brent petrol 71 doların üzerinde! OPEC+ ve İran görüşmeleri fiyatları etkiliyor 27 Şubat 2026 09:36
Bitcoin geri çekildi: Altcoinlerden güçlü performans! Bitcoin geri çekildi: Altcoinlerden güçlü performans! 27 Şubat 2026 09:32
Küresel piyasalarda yapay zeka ve jeopolitik risk tedirginliği Küresel piyasalarda yapay zeka ve jeopolitik risk tedirginliği 27 Şubat 2026 09:30
Bakır fiyatları yükselişte! Diğer metaller karışık seyrediyor Bakır fiyatları yükselişte! Diğer metaller karışık seyrediyor 27 Şubat 2026 09:27
Nvidia, Çin’deki gelir kaybını telafi edemedi Nvidia, Çin’deki gelir kaybını telafi edemedi 27 Şubat 2026 09:18
ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarife kararlarından en fazla Çin yararlanacak ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarife kararlarından en fazla Çin yararlanacak 27 Şubat 2026 08:54
Çin’den dolara karşı maliyet düşürme adımı! PBOC zorunlu karşılık oranını kaldırıyor Çin'den dolara karşı maliyet düşürme adımı! PBOC zorunlu karşılık oranını kaldırıyor 27 Şubat 2026 08:53
Japonya’da nüfus alarmı: Yenidoğan sayısı tarihi dipte! Japonya’da nüfus alarmı: Yenidoğan sayısı tarihi dipte! 27 Şubat 2026 07:52
eBay, 800 çalışanını işten çıkaracak eBay, 800 çalışanını işten çıkaracak 27 Şubat 2026 07:31
Block, 4 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor Block, 4 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor 27 Şubat 2026 07:25
Netflix, Warner Bros. için verdiği teklifi artırmayacak Netflix, Warner Bros. için verdiği teklifi artırmayacak 27 Şubat 2026 07:20
Avrupa Merkez Bankası’ndan üst üste 3 yıl zarar! Avrupa Merkez Bankası'ndan üst üste 3 yıl zarar! 26 Şubat 2026 15:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.717,8100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13717,81 Yüksek 13717,81
Açılış
43,9819 Değişim 0,0619 Son veri saati:
Düşük 43,9212 Yüksek 43,9831
Açılış
51,6586 Değişim 0,3060 Son veri saati:
Düşük 51,6191 Yüksek 51,9251
Açılış
7.599,5420 Değişim 189,947 Son veri saati:
Düşük 7433,633 Yüksek 7623,58
Açılış
134,0672 Değişim 6,1298 Son veri saati:
Düşük 130,1806 Yüksek 136,3104
Açılış
BİST En Aktif Hisseler