Jeopolitik gerilim kriptoyu nasıl etkiledi? Bitcoin ve altcoinlerde satış dalgası yaşanıyor

ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda dalgalanma yaratırken kripto paralar haftaya düşüşle başladı. Hafta sonu 68 bin doları gören Bitcoin, risklerin fiyatlanmasıyla 66.700 dolar seviyesine geriledi.

Enerji cephesinde ise Brent petrol yüzde 13'e varan sıçramanın ardından 77,50 dolara yerleşti. Bu artış, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana en sert günlük yükseliş oldu. Küresel arzın önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik fiyatlamalarda etkili oldu.

Yükselen enerji fiyatları enflasyon baskısını artırarak ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz indirimlerini geciktirebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Altcoinlerde kayıplar daha belirgin: Ethereum yüzde 2,5, Solana yüzde 4'ün üzerinde, XRP ise yüzde 3'ten fazla geriledi. Son dört ayda kripto ETF'lerinden 9 milyar doları aşan çıkış yaşanması da kurumsal iştahın zayıfladığını gösteriyor.

Piyasaların yönü, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere bağlı kalmayı sürdürüyor.