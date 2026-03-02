J.P. Morgan’dan Avrupa enerji hisselerine yukarı yönlü revizyon

CANLI BORSA
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının ardından artan jeopolitik riskler, enerji piyasalarını hareketlendirdi. Bu gelişmeler üzerine J.P. Morgan, Avrupa’daki önde gelen enerji şirketleri için hedef fiyat ve tavsiye notlarını yukarı yönlü revize etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, küresel enerji piyasalarında dalgalanmayı artırdı. Bu gelişmeler sonrasında J.P. Morgan, Avrupa'daki enerji şirketlerine ilişkin hedef fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, Avusturyalı enerji şirketi OMV AG için hedef fiyatı 50 eurodan 53 euroya yükseltti.

İtalyan enerji devi Eni S.p.A. için tavsiyesini "ağırlığını azalt"tan "ağırlığını artır"a çıkaran kurum, hisse hedef fiyatını da 17,5 eurodan 22 euroya revize etti.

Fransız enerji şirketi TotalEnergies SE için ise notunu "nötr"den "ağırlığını artır" seviyesine yükselten banka, hedef fiyatı 63 eurodan 75 euroya taşıdı.

İngiltere merkezli enerji şirketleri de güncellemeden pay aldı. Shell plc için hedef fiyat 3.400 peniden 3.600 peniye çıkarılırken, BP plc için bu rakam 500 peniden 520 peniye yükseltildi.

Norveçli enerji şirketi Equinor ASA için hedef fiyat 240 Norveç kronundan 285 Norveç kronuna çıkarıldı.

İspanyol enerji firması Repsol S.A. için ise hedef fiyat 18 eurodan 19 euroya yükseltildi.

BİST En Aktif Hisseler