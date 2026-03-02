Pakistan Borsası işlemleri durdurdu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Pakistan genelinde İran yanlısı protestolar düzenlendi. Gösteriler sırasında polisle yaşanan çatışmalarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Karaçi'deki ABD Konsolosluğu önünde toplanan kalabalığın güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği ve konsolosluk binasına yönelmeye çalıştığı aktarıldı.

Karaçi merkezli Arif Habib şirketinde uluslararası hisse satışları başkanı olarak görev yapan Bilal Khan, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ülke içindeki protestoların piyasada sert satışları tetiklediğini ifade etti. Khan, zayıf pozisyonların büyük ölçüde tasfiye edildiğini, günün ilerleyen saatlerinde ise tepki alımlarının görülebileceğini söyledi.

Öte yandan Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim de tırmanışa geçti. İki ülke arasında karşılıklı sınır ötesi saldırılar düzenlendiği ve çatışmaların Afganistan'ın başkentini de etkilediği, yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu kentinde ise İran lideri Ali Khamenei'nin ABD-İsrail saldırıları sonucu öldüğü yönündeki haberlerin ardından başlayan protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.