TBMM'ye sunuldu: Kripto varlıklara vergi geliyor

AK Parti Grup Başkanı Güler, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, 19 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.

Güler, özellikle vergi adaletinin güçlendirilmesinin, finansal piyasalarda hukuki belirliliğin sağlanması ve sosyal devlet ilkesinin tahkimi amacıyla hazırladıklarını söyleyerek, "Özellikle kripto varlıklarda vergi disiplini başlığında kripto varlık piyasasını net bir vergi disiplinine kavuşturuyoruz. Hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan satış ve transferlerden on binde üç oranında işlem vergisi alınmasını öngörüyoruz. Böylece bu alanda faaliyet gösterenler için öngörülebilir bir hukuki zeminde oluşturmuş oluyoruz. Vakıf üniversitelerin bünyesinde ticari işletme olarak sağlık kurumları ve sağlık kurumları hizmetleri sunan hastanelerimizin kurumlar vergisi muafiyetini kaldırıyoruz. Fiilen ticari işletme niteliğini taşıyan bu kuruluşların piyasa koşullarında çalışan diğer özel hastaneler gibi, diğer hizmet sağlayıcılar gibi eşit şartlarda vergilendirilmesini sağlayarak vergi adaletini güçlendirmiş oluyoruz. Şans ve bahis oyunları reklam giderlerinde vergi düzenlemesi yapıyoruz. Her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkili ilan ve reklam harcamalarını vergi matrahından düşürülmeyecek şekilde bir düzenlemeye geçiyoruz. Bu hamleyle hem bahis oyunlarına yönelik teşvik edici faaliyetlerin vergi avantajı ortadan kaldırılıyor hem de vergi adaletinin sağlanması gerçekleştiriliyor. KDV sisteminde sadeleşmeye gidiyoruz. Bazı KDV istisnalarının mahiyetini değiştiriyoruz. Yabancılara konut satışı ve sağlık hizmeti gibi alanlardaki tam istisnalara indirim hakkı kaldırılmak suretiyle kısmi istisnaya dönüştürüyoruz. Öte yandan, iktisadi işletmelerin konut kiralamalarında KDV'den istisna tutarak konut sektöründeki arz sorununa da katkı sağlamayı düşünüyoruz. Depremzedelerimize yönelik tarihi bir desteği de kanun teklifi haline getiriyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandıran depremler sonrası inşa edilen konut ve iş yerlerinde vatandaşlarımızın borç yükünü kökten hafifletecek önemli bir adım atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 15 gün önce açıklamış olduğu kapsam içerisinde 7269 sayılı kanun ile 6306 sayılı kanunlar kapsamında hak sahibi olan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza 31 Aralık 2026 tarihine kadar borçlandırma bedellerini peşin ödemeleri halinde ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri içinse yüzde 48 oranında önemli bir indirimi sağlıyoruz. Mevcut durumda en düşük borçlandırma bedeli 1 milyon 890 bin TL olan bir konut için depremzede kardeşimiz vatandaşımız bu imkanlardan yararlanarak borcunu peşinen ödemek isterse yaklaşık 490 bin TL civarında bir rakamı ödemek suretiyle bu haktan yararlanacaktır. Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alan gösterge rakamını 240 binden 300 bine çıkarıyoruz. Bu artışla birlikte sadece 2026 yılı içerisinde elde edilecek ilave geliri doğrudan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarıyoruz. Lüks tüketimde ÖTV düzenlemeleri başlığında vergi sistemimizde adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla lüks tüketim kalemlerinden biri olan kıymetli madeni taşlarla düzenlemeye giriyoruz. Geçmiş dönemde ÖTV kapsamına dahil olmayan elmas, inci ve kıymetli taşlar bu tarihten bu yana yalnızca KDV'ye tabi tutulmaktaydı. Hazırladığımız teklifle elmas, inci, kıymetli ve yarı kıymetli taşlarıyla bunlardan mamul eşyaları ÖTV kanununun 4 sayılı listeye ekliyoruz" ifadelerini kullandı.