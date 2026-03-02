İngiltere’nin Rusya yaptırımlarına Çin’den tepki: Uluslararası hukuka aykırı

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Rusya'yı bahane olarak kullanarak Çin şirketlerine uyguladığı yaptırımlar için Birleşmiş Milletlerden yetki almadığı, bunun uluslararası hukukta yerinin olmadığı belirtildi.

Çin'in Ukrayna krizinde askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatını sıkı şekilde denetleyerek kısıtladığına dikkat çekilen açıklamada, Pekin yönetiminin yaptırımları onaylamadığı ve karşı çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'ye, iki ülke ilişkilerinin olumlu gelişimini göz önüne alarak Çinli şirketlere getirdiği yaptırımları kaldırma çağrısı yapılırken Çinli şirketlerin meşru hakları ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna ile savaşta kapasitesini güçlendirmesine katkı sağladıkları gerekçesiyle aralarında bazı Çinli şirketlerin de bulunduğu kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar açıklamıştı.