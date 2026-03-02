Katar, LNG üretimini durdurdu

Küresel enerji güvenliği, Katar'da dünyanın en büyük LNG ihracat tesisinin askeri saldırı sonrası üretimi tamamen durdurmasıyla, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana en büyük şokla karşı karşıya kaldı.

QatarEnergy'nin resmi açıklamasının ardından Avrupa'nın referans doğal gaz fiyatı olan TTF'de günlük artış yüzde 50'ye yaklaştı ve son dört yılın en sert yükselişi kaydedildi.

Saldırı sonrasında tanker geçişlerinin Hürmüz Boğazı'nda fiilen durma noktasına gelmesi, küresel enerji akışını sekteye uğrattı. Dünya LNG ihracatının yaklaşık beşte birinin bu güzergâhtan yapılması, krizin bölgesel bir gelişme olmaktan çıkıp küresel bir arz krizine dönüşmesine yol açıyor.

Amsterdam merkezli Hollanda vadeli gaz kontratları megavatsaat başına 47,44 euroya kadar yükseldi. Orta Doğu LNG'sinin başlıca müşterileri olan Asya ülkelerinin alternatif tedarikçilere yönelmesi ise Avrupa ile Asya arasında arz rekabetini kızıştırarak fiyatları daha da yukarı taşıyor.

GOLDMAN SACHS: FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın bir ay sürmesi halinde Avrupa gaz fiyatlarının mevcut seviyelerin iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu. Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nden Mike Fulwood ise durumu, 2022'deki işgale benzer ölçekte bir şok olarak değerlendirerek Avrupa ve Asya'daki kamu maliyeleri üzerinde ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times'a verdiği röportajda İran'a yönelik bombardımanın 4–5 hafta daha sürebileceğini belirtirken, sigorta şirketlerinin Basra Körfezi için "savaş riski" teminatlarını askıya alması deniz taşımacılığında risk primlerini rekor seviyelere taşıdı.

Geçen ay ılıman hava koşulları ve yüksek stoklar sayesinde yüzde 19 gerileyen gaz fiyatları, son gelişmeyle birlikte tüm kazanımlarını silerek küresel ekonomiyi yeni bir enflasyon baskısıyla karşı karşıya bıraktı.