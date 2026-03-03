CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi JPMorgan'dan enflasyon uyarısı

JPMorgan'dan enflasyon uyarısı

JPMorgan Chase & Co. CEO’su Jamie Dimon, enflasyonun ABD ekonomisi açısından beklenmedik ve huzursuz edici bir gelişmeye dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Dimon, “Bu gelişme kısa vadede akaryakıt fiyatlarını bir miktar yukarı çekebilir. Eğer geçici olursa ciddi bir enflasyon baskısı yaratmaz; ancak kalıcı hale gelirse etkileri çok daha farklı ve kapsamlı olabilir” ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 08:49

JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon, enflasyonun ABD ekonomisi açısından beklenmedik ve rahatsız edici sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

CNBC'ye konuşan Dimon, enflasyon riskinin kamuoyunun düşündüğünden daha yüksek olabileceğini belirterek, "Eğer bu senaryo gerçekleşirse, partideki bir kokarca gibi tüm havayı bozabilir. Umarım böyle bir tabloyla karşılaşmayız" dedi.

Finansal sistemde biriken kırılganlıklara dikkat çeken Dimon, benzetmelerini sürdürdü. Birkaç ay önce kredi piyasasında ortaya çıkan ilk sorunları, daha büyük sıkıntıların habercisi olan bir "hamamböceği"ne benzetmişti. Geçtiğimiz hafta ise bazı piyasa oyuncularının daha fazla kazanç uğruna "akıl dışı adımlar" attığını dile getirmişti.

Son açıklanan ABD enflasyon verileri, yılın başında fiyat artışlarının görece sınırlı kaldığını ortaya koymuştu. Ocak ayında tüketici fiyat endeksi yalnızca yüzde 0,2 yükselmişti. Ancak verilerin ardından ABD ve İsrail'in İran'a yönelik füze saldırıları petrol fiyatlarını yukarı taşıdı ve enflasyon baskısının artabileceğine yönelik kaygıları güçlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonların haftalarca sürebileceğini ifade etti. Hafta sonunda düzenlenen saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Khamenei ile bazı üst düzey isimlerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dimon ise gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonu etkileyebileceğini belirterek, "Bu durum kısa vadede benzin fiyatlarını artırabilir. Eğer geçici kalırsa enflasyon üzerinde büyük bir baskı oluşturmaz. Fakat uzun süre devam ederse sonuçları çok daha farklı olur" değerlendirmesini yaptı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Doğal gazda küresel tedirginlik! Doğal gazda küresel tedirginlik! 02 Mart 2026 10:12
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 02 Mart 2026 10:03
Jeopolitik gerilim kriptoyu nasıl etkiledi? Bitcoin ve altcoinlerde satış dalgası yaşanıyor Jeopolitik gerilim kriptoyu nasıl etkiledi? Bitcoin ve altcoinlerde satış dalgası yaşanıyor 02 Mart 2026 10:00
Brent petrolün varilinde artış: 77,69 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varilinde artış: 77,69 dolardan işlem görüyor 02 Mart 2026 09:51
Asya borsaları, ⁠ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası negatif seyrediyor Asya borsaları, ⁠ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası negatif seyrediyor 02 Mart 2026 09:56
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 02 Mart 2026 09:45
J.P. Morgan’dan Avrupa enerji hisselerine yukarı yönlü revizyon J.P. Morgan’dan Avrupa enerji hisselerine yukarı yönlü revizyon 02 Mart 2026 09:17
BAE borsaları 2 gün kapalı olacak BAE borsaları 2 gün kapalı olacak 02 Mart 2026 09:14
Piyasalar Orta Doğu’daki gelişmelerle haftaya negatif başladı Piyasalar Orta Doğu'daki gelişmelerle haftaya negatif başladı 02 Mart 2026 09:10
Pakistan Borsası işlemleri durdurdu Pakistan Borsası işlemleri durdurdu 02 Mart 2026 09:07
JPMorgan’dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Üretimde 25 günlük kritik sınır JPMorgan’dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Üretimde 25 günlük kritik sınır 02 Mart 2026 09:04
Goldman Sachs’tan Hürmüz Boğazı senaryoları: Petrol fiyatları ne kadar yükselebilir? Goldman Sachs’tan Hürmüz Boğazı senaryoları: Petrol fiyatları ne kadar yükselebilir? 02 Mart 2026 09:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.346,4300 Değişim 469,14 Son veri saati:
Düşük 12987,42 Yüksek 13456,56
Açılış
43,9801 Değişim 0,040 Son veri saati:
Düşük 43,941 Yüksek 43,981
Açılış
51,3656 Değişim 0,1898 Son veri saati:
Düşük 51,3373 Yüksek 51,5271
Açılış
7.561,4410 Değişim 87,839 Son veri saati:
Düşük 7519,473 Yüksek 7607,312
Açılış
126,3337 Değişim 4,4463 Son veri saati:
Düşük 124,7663 Yüksek 129,2126
Açılış
BİST En Aktif Hisseler