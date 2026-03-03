JPMorgan'dan enflasyon uyarısı

JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon, enflasyonun ABD ekonomisi açısından beklenmedik ve rahatsız edici sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

CNBC'ye konuşan Dimon, enflasyon riskinin kamuoyunun düşündüğünden daha yüksek olabileceğini belirterek, "Eğer bu senaryo gerçekleşirse, partideki bir kokarca gibi tüm havayı bozabilir. Umarım böyle bir tabloyla karşılaşmayız" dedi.

Finansal sistemde biriken kırılganlıklara dikkat çeken Dimon, benzetmelerini sürdürdü. Birkaç ay önce kredi piyasasında ortaya çıkan ilk sorunları, daha büyük sıkıntıların habercisi olan bir "hamamböceği"ne benzetmişti. Geçtiğimiz hafta ise bazı piyasa oyuncularının daha fazla kazanç uğruna "akıl dışı adımlar" attığını dile getirmişti.

Son açıklanan ABD enflasyon verileri, yılın başında fiyat artışlarının görece sınırlı kaldığını ortaya koymuştu. Ocak ayında tüketici fiyat endeksi yalnızca yüzde 0,2 yükselmişti. Ancak verilerin ardından ABD ve İsrail'in İran'a yönelik füze saldırıları petrol fiyatlarını yukarı taşıdı ve enflasyon baskısının artabileceğine yönelik kaygıları güçlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonların haftalarca sürebileceğini ifade etti. Hafta sonunda düzenlenen saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Khamenei ile bazı üst düzey isimlerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dimon ise gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonu etkileyebileceğini belirterek, "Bu durum kısa vadede benzin fiyatlarını artırabilir. Eğer geçici kalırsa enflasyon üzerinde büyük bir baskı oluşturmaz. Fakat uzun süre devam ederse sonuçları çok daha farklı olur" değerlendirmesini yaptı.