İngiltere’de konut fiyatları beklentilerin üzerinde arttı

İngiltere’de konut fiyatları, şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 02 Mart 2026 12:48

Mortgage sağlayıcısı Nationwide Building Society, son 12 ayda fiyatların yüzde 1,0 arttığını duyurdu. Ekonomistler ise yıllık bazda medyan artışın yüzde 0,7 olmasını öngörmüştü.

Aylık bazda ise konut fiyatları yüzde 0,3 arttı. Bu artış, ocak ayındaki seviyeyi korurken, anketlerdeki medyan beklenti olan yüzde 0,2'nin üzerinde gerçekleşti.

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, "Bu gelişme, 2025 sonunda yaşanan düşüşün ardından konut piyasasında mütevazı bir toparlanma olduğunu gösteriyor. Büyük olasılıkla bu durum, bütçe öncesi olası emlak vergisi değişikliklerine dair belirsizlikten kaynaklandı" ifadelerini kullandı. Gardner ayrıca, konut alımı için onaylanan mortgage sayısının pandemi öncesi seviyelere yakın seyrettiğini de belirtti.

