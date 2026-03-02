CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB'den petrol fiyatlarındaki yükselişe temkinli yaklaşım

ECB'den petrol fiyatlarındaki yükselişe temkinli yaklaşım

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Pierre Wunsch, Orta Doğu’da süren çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisini şu aşamada sınırlı değerlendirdiğini belirtti. Wunsch, petrol ve enerji maliyetlerindeki artışın yakından izlendiğini ancak mevcut durumda bunun para politikası açısından belirleyici bir risk olarak görülmediğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 02 Mart 2026 16:30

Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, Brüksel'de gazetecilere yaptığı değerlendirmede, politika yapıcıların olası bir "petrol şoku" ile karşılaşmaları halinde gelişmeleri analiz ederek hangi adımların atılacağına karar vermeleri gerektiğini ifade etti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Wunsch, buna karşın böyle bir senaryonun temel etkisinin muhtemelen enflasyonist olacağını söyledi.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Wunsch, "Henüz çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle enerji fiyatlarındaki her harekete aceleci bir tepki vermemeliyiz. Eğer süreç uzar ve fiyat artışları daha belirgin hale gelirse, o zaman modellerimizi çalıştırır ve sonuçları değerlendiririz" dedi.

Piyasalarda ise yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faizlerde ek indirim yapacağı yönündeki beklentilerini aşağı çekti. Point72 ekonomisti Soeren Radde, yetkililerin faiz artışını dahi gündeme alabileceğini dile getirdi. AMB dahil olmak üzere merkez bankaları genellikle tek seferlik fiyat etkilerini "görmezden gelme" eğiliminde olsa da, özellikle 2022'deki fiyat şokunun ardından tüketici enflasyon beklentilerinin bozulmasından endişe duyuyor.

Christine Lagarde da geçen hafta, politika yapıcıların enflasyon algısının halen yüksek seyretmesini dikkate alması gerektiğini vurgulamıştı.

Wunsch, gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirterek, "Duruma bakıp nasıl bir tablo ortaya çıkacağını görmek istiyoruz. Ancak veriler neyi gerektirirse ona göre farklı adımlara da açık olmalıyız" ifadelerini kullandı.

İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf ise sonuç çıkarmak için henüz erken olduğunu söyledi. İrlanda radyosuna konuşan Makhlouf, geçen yılki jeopolitik gelişmelere atıfta bulunarak, işletmelerin yatırım kararlarında belirsizlik yaşadığını ve erteleme eğiliminde olabileceğini belirtti; bu nedenle sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 02 Mart 2026 10:03
Jeopolitik gerilim kriptoyu nasıl etkiledi? Bitcoin ve altcoinlerde satış dalgası yaşanıyor Jeopolitik gerilim kriptoyu nasıl etkiledi? Bitcoin ve altcoinlerde satış dalgası yaşanıyor 02 Mart 2026 10:00
Brent petrolün varilinde artış: 77,69 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varilinde artış: 77,69 dolardan işlem görüyor 02 Mart 2026 09:51
Asya borsaları, ⁠ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası negatif seyrediyor Asya borsaları, ⁠ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası negatif seyrediyor 02 Mart 2026 09:56
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 02 Mart 2026 09:45
J.P. Morgan’dan Avrupa enerji hisselerine yukarı yönlü revizyon J.P. Morgan’dan Avrupa enerji hisselerine yukarı yönlü revizyon 02 Mart 2026 09:17
BAE borsaları 2 gün kapalı olacak BAE borsaları 2 gün kapalı olacak 02 Mart 2026 09:14
Piyasalar Orta Doğu’daki gelişmelerle haftaya negatif başladı Piyasalar Orta Doğu'daki gelişmelerle haftaya negatif başladı 02 Mart 2026 09:10
Pakistan Borsası işlemleri durdurdu Pakistan Borsası işlemleri durdurdu 02 Mart 2026 09:07
JPMorgan’dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Üretimde 25 günlük kritik sınır JPMorgan’dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Üretimde 25 günlük kritik sınır 02 Mart 2026 09:04
Goldman Sachs’tan Hürmüz Boğazı senaryoları: Petrol fiyatları ne kadar yükselebilir? Goldman Sachs’tan Hürmüz Boğazı senaryoları: Petrol fiyatları ne kadar yükselebilir? 02 Mart 2026 09:01
SPK açığa satış işlemlerini yasakladı SPK açığa satış işlemlerini yasakladı 02 Mart 2026 08:41
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.416,6900 Değişim 447,97 Son veri saati:
Düşük 12987,42 Yüksek 13435,39
Açılış
43,9662 Değişim 0,0619 Son veri saati:
Düşük 43,9212 Yüksek 43,9831
Açılış
51,5373 Değişim 0,4631 Son veri saati:
Düşük 51,462 Yüksek 51,9251
Açılış
7.609,8050 Değişim 228,051 Son veri saati:
Düşük 7433,633 Yüksek 7661,684
Açılış
133,2035 Değişim 6,1298 Son veri saati:
Düşük 130,1806 Yüksek 136,3104
Açılış
BİST En Aktif Hisseler