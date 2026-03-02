ECB'den petrol fiyatlarındaki yükselişe temkinli yaklaşım

Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, Brüksel'de gazetecilere yaptığı değerlendirmede, politika yapıcıların olası bir "petrol şoku" ile karşılaşmaları halinde gelişmeleri analiz ederek hangi adımların atılacağına karar vermeleri gerektiğini ifade etti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Wunsch, buna karşın böyle bir senaryonun temel etkisinin muhtemelen enflasyonist olacağını söyledi.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Wunsch, "Henüz çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle enerji fiyatlarındaki her harekete aceleci bir tepki vermemeliyiz. Eğer süreç uzar ve fiyat artışları daha belirgin hale gelirse, o zaman modellerimizi çalıştırır ve sonuçları değerlendiririz" dedi.

Piyasalarda ise yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faizlerde ek indirim yapacağı yönündeki beklentilerini aşağı çekti. Point72 ekonomisti Soeren Radde, yetkililerin faiz artışını dahi gündeme alabileceğini dile getirdi. AMB dahil olmak üzere merkez bankaları genellikle tek seferlik fiyat etkilerini "görmezden gelme" eğiliminde olsa da, özellikle 2022'deki fiyat şokunun ardından tüketici enflasyon beklentilerinin bozulmasından endişe duyuyor.

Christine Lagarde da geçen hafta, politika yapıcıların enflasyon algısının halen yüksek seyretmesini dikkate alması gerektiğini vurgulamıştı.

Wunsch, gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirterek, "Duruma bakıp nasıl bir tablo ortaya çıkacağını görmek istiyoruz. Ancak veriler neyi gerektirirse ona göre farklı adımlara da açık olmalıyız" ifadelerini kullandı.

İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf ise sonuç çıkarmak için henüz erken olduğunu söyledi. İrlanda radyosuna konuşan Makhlouf, geçen yılki jeopolitik gelişmelere atıfta bulunarak, işletmelerin yatırım kararlarında belirsizlik yaşadığını ve erteleme eğiliminde olabileceğini belirtti; bu nedenle sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.