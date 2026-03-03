CANLI BORSA
Fitch Ratings: Orta Doğu’daki gerilim kredi notları üzerinde belirsizlik yaratıyor

Fitch Ratings analistleri, Orta Doğu ülkelerinin kredi notlarının geçmişte kısa süreli bölgesel çatışmalara karşı çoğunlukla direnç gösterdiğini belirtti. Ancak İran’la bağlantılı son gelişmelerin nasıl şekilleneceğinin yüksek düzeyde belirsizlik içerdiğine dikkat çekildi.

03 Mart 2026

Fitch Ratings, Orta Doğu ülkelerinin kısa süreli çatışmalara karşı mali açıdan dayanıklılık gösterebildiğini, ancak İran bağlantılı son gelişmelerin seyrine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü bildirdi. Kuruluş, özellikle enerji ihracat altyapısında meydana gelebilecek kalıcı tahribatın kredi notları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği uyarısında bulundu.

Fitch, son saldırıların Haziran 2025'te yaşanan gelişmelere kıyasla daha geniş çaplı etkiler doğurduğunu belirtirken, enerji altyapısında oluşabilecek kalıcı hasarın kredi notları açısından en önemli risk kanalı olduğuna dikkat çekti.

ENERJİ İHRACATINDA KESİNTİ RİSKİ ÖNE ÇIKIYOR

Kuruluş, temel senaryonun yüksek düzeyde belirsizlik barındırdığını vurgulayarak, enerji ihracatında öngörülenden daha uzun sürecek bir aksamanın bölge ülkelerinin kredi profillerinde daha ciddi bozulmalara yol açabileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca İran yönetiminin uzun vadeli politika yönelimi, siyasi istikrarı ve bunların bölgesel güvenliğe etkilerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği kaydedildi. Bu faktörlerin, kredi notları üzerinde hem destekleyici hem de olumsuz etkiler oluşturabileceği belirtildi.

ÇATIŞMANIN SÜRESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Fitch analistleri, kritik enerji altyapısında kalıcı hasar oluşması ya da çatışmaların uzaması durumunda, bölge ülkelerinin kredi notlarının daha güçlü bir aşağı yönlü baskıyla karşılaşabileceğini değerlendirdi.

Mevcut tabloda ülkelerin mali tamponlarının ve likidite koşullarının kısa vadeli şokları absorbe edebilecek seviyede olduğu ifade edilirken, gelişmelerin nasıl şekilleneceğinin kredi görünümü açısından belirleyici olacağı vurgulandı.

