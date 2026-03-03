İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı

Worldpanel by Numerator verilerine göre, ocak ayında dokuz ayın en düşük seviyesi olan %4,0 kaydedilmişti; ancak bu artış, tüketiciler üzerinde yeni bir mali baskı oluşturdu.

Bu veri, 25 Mart'ta açıklanacak resmi enflasyon rakamları öncesinde fiyat baskılarına dair erken bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Ocak ayında İngiltere'de manşet enflasyon %3'e düşmüştü.

Worldpanel, fiyat artışlarının özellikle taze işlenmemiş et, cilt bakım ürünleri ve çikolata kategorilerinde yoğunlaştığını; buna karşılık soğutulmuş tereyağı ve sürülebilir ürünler, ev tipi kâğıt ürünleri ve şekerlemelerde fiyatların gerilediğini belirtti.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu verileri ise, yıllık mağaza fiyat enflasyonunun şubat ayında %1,1'e indiğini, gıda enflasyonunun ise %3,5'e düştüğünü gösterdi.

22 Şubat'a kadar olan 12 haftalık dönemde, sektör lideri Tesco'nun satışları yıllık %4,5 artarken, pazar payı 20 baz puan yükselerek %28,7'ye ulaştı. Sainsbury's satışlarını %5,2 artırarak pazar payını %16,1'e taşıdı.

Lidl GB, %10,0'luk satış artışıyla fiziksel mağazalar arasında en hızlı büyüyen zincir olurken, çevrim içi süpermarket Ocado satışlarını %15,1 artırarak genel sıralamada ilk sıraya çıktı. Asda'nın satışları ise %2,6 düşerken, pazar payı 80 baz puan azalarak %11,5'e geriledi.