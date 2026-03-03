CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı

İngiltere’de gıda enflasyonu şubat ayında arttı

İngiltere’de market enflasyonu, 22 Şubat’ta sona eren dört haftalık dönemde %4,3’e yükseldi.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 11:45

Worldpanel by Numerator verilerine göre, ocak ayında dokuz ayın en düşük seviyesi olan %4,0 kaydedilmişti; ancak bu artış, tüketiciler üzerinde yeni bir mali baskı oluşturdu.

Bu veri, 25 Mart'ta açıklanacak resmi enflasyon rakamları öncesinde fiyat baskılarına dair erken bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Ocak ayında İngiltere'de manşet enflasyon %3'e düşmüştü.

Worldpanel, fiyat artışlarının özellikle taze işlenmemiş et, cilt bakım ürünleri ve çikolata kategorilerinde yoğunlaştığını; buna karşılık soğutulmuş tereyağı ve sürülebilir ürünler, ev tipi kâğıt ürünleri ve şekerlemelerde fiyatların gerilediğini belirtti.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu verileri ise, yıllık mağaza fiyat enflasyonunun şubat ayında %1,1'e indiğini, gıda enflasyonunun ise %3,5'e düştüğünü gösterdi.

22 Şubat'a kadar olan 12 haftalık dönemde, sektör lideri Tesco'nun satışları yıllık %4,5 artarken, pazar payı 20 baz puan yükselerek %28,7'ye ulaştı. Sainsbury's satışlarını %5,2 artırarak pazar payını %16,1'e taşıdı.

Lidl GB, %10,0'luk satış artışıyla fiziksel mağazalar arasında en hızlı büyüyen zincir olurken, çevrim içi süpermarket Ocado satışlarını %15,1 artırarak genel sıralamada ilk sıraya çıktı. Asda'nın satışları ise %2,6 düşerken, pazar payı 80 baz puan azalarak %11,5'e geriledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Fitch Ratings: Orta Doğu’daki gerilim kredi notları üzerinde belirsizlik yaratıyor Fitch Ratings: Orta Doğu’daki gerilim kredi notları üzerinde belirsizlik yaratıyor 03 Mart 2026 08:52
JPMorgan’dan enflasyon uyarısı JPMorgan'dan enflasyon uyarısı 03 Mart 2026 08:49
ECB’den petrol fiyatlarındaki yükselişe temkinli yaklaşım ECB'den petrol fiyatlarındaki yükselişe temkinli yaklaşım 02 Mart 2026 16:30
Katar, LNG üretimini durdurdu Katar, LNG üretimini durdurdu 02 Mart 2026 16:27
İngiltere’nin Rusya yaptırımlarına Çin’den tepki: Uluslararası hukuka aykırı İngiltere’nin Rusya yaptırımlarına Çin’den tepki: Uluslararası hukuka aykırı 02 Mart 2026 16:24
Avrupa gaz fiyatlarındaki artış yüzde 48’e dayandı Avrupa gaz fiyatlarındaki artış yüzde 48'e dayandı 02 Mart 2026 16:19
TBMM’ye sunuldu: Kripto varlıklara vergi geliyor TBMM'ye sunuldu: Kripto varlıklara vergi geliyor 02 Mart 2026 15:34
İsviçre Merkez Bankası 26 milyar frank kar etti İsviçre Merkez Bankası 26 milyar frank kar etti 02 Mart 2026 14:14
UAEA: İran’a komşu ülkelerde radyasyon artışı tespit edilmedi UAEA: İran'a komşu ülkelerde radyasyon artışı tespit edilmedi 02 Mart 2026 12:57
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI yükseldi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI yükseldi 02 Mart 2026 12:51
İngiltere’de konut fiyatları beklentilerin üzerinde arttı İngiltere’de konut fiyatları beklentilerin üzerinde arttı 02 Mart 2026 12:48
Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatı geriledi, yüzlerce tanker Boğaz’ın iki yakasında birikti Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı geriledi, yüzlerce tanker Boğaz'ın iki yakasında birikti 02 Mart 2026 12:31
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.347,2400 Değişim 123,11 Son veri saati:
Düşük 13256,93 Yüksek 13380,04
Açılış
43,971 Değişim 0,040 Son veri saati:
Düşük 43,941 Yüksek 43,981
Açılış
51,1707 Değişim 0,3853 Son veri saati:
Düşük 51,1418 Yüksek 51,5271
Açılış
7.507,0140 Değişim 142,077 Son veri saati:
Düşük 7465,235 Yüksek 7607,312
Açılış
121,9252 Değişim 11,7812 Son veri saati:
Düşük 117,4314 Yüksek 129,2126
Açılış
BİST En Aktif Hisseler