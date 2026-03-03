Yatırımcılar BoE’den ikinci faiz indirimi beklentisini geri çekti

CANLI BORSA
Orta Doğu’daki savaşın enflasyon kaygılarını artırmasıyla yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bu yıl ikinci kez faiz indirme olasılığını fiyatlamıyor.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 12:16

Son Güncelleme Tarihi 03 Mart 2026 12:29

Yatırımcılar, artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'ın bu yıl ikinci bir faiz indirimi yapacağı beklentisini geri çekti.

2026 YILI İÇİN İKİNCİ İNDİRİM BEKLENTİSİ MASADAN KALKTI

Geçen cuma itibarıyla piyasalarda yıl sonuna kadar ikinci bir 25 baz puanlık indirimin kesin olarak gerçekleşeceği öngörülüyordu. Ancak enerji fiyatlarındaki artış ve çatışmaların uzayabileceğine dair endişeler, para politikasında gevşeme beklentilerinin hızla yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

BU AY İNDİRİM İHTİMALİ SERT DÜŞTÜ

BoE'nin bu ay içinde faiz indirimine gitme olasılığı da belirgin şekilde geriledi. Geçen hafta yaklaşık yüzde 80 seviyesinde fiyatlanan indirim ihtimali, şu anda yüzde 20'nin altına inmiş durumda.

