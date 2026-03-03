CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor

Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor

Asya borsalarında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası artan küresel jeopolitik gerilimler ve bölge ekonomilerinin enerji tedarikine yönelik endişelerinin etkisiyle satış baskısı derinleşiyor.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 10:09

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

Süreçte tarafların aldıkları önlemler ve açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıkladı.

Bu gelişmelerle bölge genelinde satıcılı bir seyir öne çıkarken Güney Kore ve Japonya tarafındaki sert düşüşler dikkati çekiyor.

ASYA EKONOMİLERİNDE ENERJİ TEDARİK RİSKİ ARTTI

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'si bu geçit üzerinden taşınıyor. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın neredeyse tüm LNG ihracatı Boğaz'dan geçerek uluslararası piyasalara ulaşıyor.

Japonya'nın petrol ithalatının yaklaşık yüzde 72'si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınırken Güney Kore'de bu oran yüzde 65 seviyesinde bulunuyor. Asya'nın büyük ekonomilerinden Çin ve Hindistan için Hürmüz Boğazı rotasına bağımlılık yaklaşık yüzde 50 olarak öne çıkıyor.

Analistler, bölgede enerji arzının durmasının orta vadede petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak imalat sanayisi maliyetlerinin artmasına neden olabileceğini söyledi.

GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİNDEKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 7'Yİ AŞTI

Enerji arzına yönelik endişeler, yükselen petrol fiyatlarının bölgedeki imalat sanayisi faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği beklentisi ve küresel risk algısının etkisiyle Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 7,2 düşüşle tamamladı.

Dün resmi tatil nedeniyle işlem yapılmayan Güney Kore piyasalarında tatil dönüşü sert düşüşler etkili oldu. Söz konusu düşüşe teknoloji, finans ve sanayi şirketleri öncülük etti.

Japonya tarafında da satış baskısı etkili olurken otomotiv, sanayi ve taşımacılık hisselerinde yüzde 5'i aşan düşüşler görüldü. Enerji şirketleri ise pozitif tarafta günü tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişlerin Japonya'daki enflasyonist baskıları güçlendirebileceğine yönelik endişelerin arttığını kaydeden analistler, gelecek dönemde imalat sanayisi alanında maliyetlerin artmasının para politikası için daha hızlı bir sıkılaşma sürecini beraberinde getirebileceğini kaydetti.

Bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayında işsizlik yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aralık ayında yüzde 2,6 olmuştu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1 düşüşle 56.269,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7,2 azalışla 5.791,9 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 4.119 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,1 kayıpla 25.787 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Avrupa gaz fiyatlarındaki artış yüzde 48’e dayandı Avrupa gaz fiyatlarındaki artış yüzde 48'e dayandı 02 Mart 2026 16:19
TBMM’ye sunuldu: Kripto varlıklara vergi geliyor TBMM'ye sunuldu: Kripto varlıklara vergi geliyor 02 Mart 2026 15:34
İsviçre Merkez Bankası 26 milyar frank kar etti İsviçre Merkez Bankası 26 milyar frank kar etti 02 Mart 2026 14:14
UAEA: İran’a komşu ülkelerde radyasyon artışı tespit edilmedi UAEA: İran'a komşu ülkelerde radyasyon artışı tespit edilmedi 02 Mart 2026 12:57
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI yükseldi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI yükseldi 02 Mart 2026 12:51
İngiltere’de konut fiyatları beklentilerin üzerinde arttı İngiltere’de konut fiyatları beklentilerin üzerinde arttı 02 Mart 2026 12:48
Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatı geriledi, yüzlerce tanker Boğaz’ın iki yakasında birikti Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı geriledi, yüzlerce tanker Boğaz'ın iki yakasında birikti 02 Mart 2026 12:31
Japonya Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi? Japonya Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi? 02 Mart 2026 12:24
Avrupa borsalarında negatif seyir Avrupa borsalarında negatif seyir 02 Mart 2026 12:16
Demir cevheri fiyatları yükseldi Demir cevheri fiyatları yükseldi 02 Mart 2026 11:11
İsviçre frangı, euro karşısında 8 yılın zirvesinde! İsviçre frangı, euro karşısında 8 yılın zirvesinde! 02 Mart 2026 11:08
Suudi Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi kapatıldı Suudi Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi kapatıldı 02 Mart 2026 10:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.268,9000 Değişim 123,11 Son veri saati:
Düşük 13256,93 Yüksek 13380,04
Açılış
43,9749 Değişim 0,040 Son veri saati:
Düşük 43,941 Yüksek 43,981
Açılış
51,2283 Değişim 0,3064 Son veri saati:
Düşük 51,2207 Yüksek 51,5271
Açılış
7.526,2140 Değişim 142,077 Son veri saati:
Düşük 7465,235 Yüksek 7607,312
Açılış
122,8089 Değişim 11,7812 Son veri saati:
Düşük 117,4314 Yüksek 129,2126
Açılış
BİST En Aktif Hisseler