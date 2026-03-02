CANLI BORSA
Demir cevheri fiyatları yükseldi

Demir cevheri fiyatları, gün içinde yaşanan kayıpları toparlayarak yükselişe geçti. Yatırımcılar, İran’daki çatışmalar sonrası navlun maliyetlerindeki olası artış ve büyük tedarikçilerden sevkiyatların azalmasını fiyatlamaya odaklandı.

Demir cevheri, Çin'in Dalian Commodity Exchange'de en çok işlem gören kontratta günü yüzde 0,87 artışla ton başına 754,5 yuan (109,64 dolar) seviyesinden tamamladı. Singapore Exchange'deki nisan vadeli gösterge kontrat ise yüzde 0,85 yükselerek 99,2 dolara çıktı.

Analistler, petrol fiyatlarındaki sert artışın navlun maliyetlerini yükselterek demir cevheri talebini desteklediğini belirtti. Ayrıca, Avustralya ve Brezilya'dan sevkiyatların haftalık bazda yüzde 0,8 azalması da fiyatları yukarı çekti.

Seansın erken bölümünde, Çin'in çelik üretim merkezi Tangshan'da hava kalitesinin kötüleşmesi nedeniyle uygulanan ikinci seviye acil durum önlemleri fiyatları baskıladı. Bu önlemler yerel çelik tesislerinin üretimini kısarak hammadde talebini düşürüyor.

Buna rağmen çelik talebinin yavaş toparlanması, artan çelik stokları ve liman stoklarının yüksek seyri fiyatlar üzerinde sınırlı baskı oluşturdu. Steelhome verilerine göre, 27 Şubat itibarıyla Çin'in başlıca limanlarındaki demir cevheri stokları 162,17 milyon ton ile rekor seviyeye ulaştı.

Diğer çelik hammaddelerinde de yükseliş gözlendi: koklaşabilir kömür %1,06, kok kömürü %1,38 değer kazandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,26, sıcak haddelenmiş rulo %0,34, filmaşin %0,24 ve paslanmaz çelik %1,91 artış gösterdi.

