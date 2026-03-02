Suudi Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi kapatıldı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları sonrası Orta Doğu'da artan gerilim, enerji altyapısını da tehdit eder hâle geldi. Bu ortamda gerçekleşen saldırılar, küresel petrol arzına dair endişeleri artırdı.

Günlük yaklaşık 550 bin varil işleme kapasitesine sahip Ras Tanura Rafinerisi, Suudi Arabistan enerji sisteminde kritik bir rol oynuyor. Rafineriyle bağlantılı Ras Tanura Limanı, dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesislerinden biri ve ülkenin deniz yoluyla yaptığı petrol ihracatının büyük kısmı buradan gerçekleştiriliyor.

Tesiste üretilen benzin, dizel ve jet yakıtı, başkent Riyad ve çevresindeki iç pazara dağıtılırken, rafineri aynı zamanda yüksek katma değerli kimyasallar ve petrokimya ürünleri üretiminde de önemli bir merkez. "Temiz Yakıtlar Projesi" kapsamında çevresel standartlara uyum çalışmaları yürütülüyordu.

Basra Körfezi kıyısındaki stratejik konumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'da olası bir tıkanıklık, rafineriden çıkan petrol ve ürünlerin küresel pazarlara ulaşmasını doğrudan etkileyebilecek kritik bir risk oluşturuyor.