Japonya Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi?

Japonya Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi?

BNP Paribas, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Nisan ayında faizleri artıracağı öngörüsünü koruduğunu ve bunun, mevcut jeopolitik gerilimlere rağmen geçerli olduğunu duyurdu.

Oluşturma Tarihi 02 Mart 2026 12:24

Son Güncelleme Tarihi 02 Mart 2026 12:28

BNP Paribas ekonomistleri, yayımladıkları bir araştırma notunda, "Enflasyon beklentileri zaten yaklaşık yüzde 2 seviyesinde seyrederken ekonomi tam istihdama ulaşmış durumda; bu ortamda emtia fiyatlarındaki ani artışlar fiyatların daha hızlı yükselmesine yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Notta, bu şartlar altında hem hanehalkı hem de şirketlerin enflasyon beklentilerinin yüzde 2'nin üzerine çıkma olasılığının göz ardı edilemeyeceği vurgulandı. Ayrıca BNP Paribas, olası ekonomik şokları hafifletmek için ek mali teşviklerin kısa vadede ekonomide sert bir daralmayı önleyebileceğini ve orta vadede enflasyonun yükselme eğilimini destekleyebileceğini belirtti.

