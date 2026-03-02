Japonya Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi?

BNP Paribas ekonomistleri, yayımladıkları bir araştırma notunda, "Enflasyon beklentileri zaten yaklaşık yüzde 2 seviyesinde seyrederken ekonomi tam istihdama ulaşmış durumda; bu ortamda emtia fiyatlarındaki ani artışlar fiyatların daha hızlı yükselmesine yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Notta, bu şartlar altında hem hanehalkı hem de şirketlerin enflasyon beklentilerinin yüzde 2'nin üzerine çıkma olasılığının göz ardı edilemeyeceği vurgulandı. Ayrıca BNP Paribas, olası ekonomik şokları hafifletmek için ek mali teşviklerin kısa vadede ekonomide sert bir daralmayı önleyebileceğini ve orta vadede enflasyonun yükselme eğilimini destekleyebileceğini belirtti.