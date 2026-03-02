CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsalarında negatif seyir

Avrupa borsalarında negatif seyir

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftaya satış baskısıyla başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 02 Mart 2026 12:16

Son Güncelleme Tarihi 02 Mart 2026 12:17

Avrupa piyasalarında saat 11:55 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 düşüşle 624 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 azalışla 10.817 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 24.815 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 azalışla 46.253, puandan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,6 düşüşle 17.878 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,7 değer kaybederek 8.434 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatması ve İran'dan gelen misilleme açıklamaları risk iştahını zayıflattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki askeri komuta kademesinin hedef alındığını ve operasyonların tüm gücüyle sürdürüleceğini belirtirken, saldırıların birkaç hafta devam edebileceğini ifade etti. Trump ayrıca, İran'daki yeni liderliğin müzakerelere dönmek istediğini savundu ancak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile yeniden müzakere iddialarını yalanladı.

FİYATLARDA HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Çatışmanın bölgesel savaşa dönüşme ihtimali ile Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının kısıtlanması piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oluyor.

Analistler, enerji arzına yönelik olası kesintilerin özellikle enerji yoğun sektörler ve sanayi şirketleri üzerinde baskı oluşturabileceğini, buna karşın savunma ve enerji hisselerinde görece pozitif ayrışma görülebileceğini kaydetti.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da perakende satışlar beklentilerin altında kalarak aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. İngiltere'de ise konut fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirten analistler, bunun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
SPK açığa satış işlemlerini yasakladı SPK açığa satış işlemlerini yasakladı 02 Mart 2026 08:41
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu yarın toplanacak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu yarın toplanacak 01 Mart 2026 15:01
ECB: Avro Bölgesi’nde tüketicilerin enflasyon beklentileri geriledi ECB: Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri geriledi 27 Şubat 2026 13:55
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 27 Şubat 2026 13:23
Almanya’da işsiz sayısı 3 milyonun üzerinde! Almanya'da işsiz sayısı 3 milyonun üzerinde! 27 Şubat 2026 13:12
Mizuho 5 bin idari pozisyonu yapay zeka ile dönüştürecek Mizuho 5 bin idari pozisyonu yapay zeka ile dönüştürecek 27 Şubat 2026 11:16
BofA’dan ons altın için 6 bin dolar tahmini! BofA'dan ons altın için 6 bin dolar tahmini! 27 Şubat 2026 10:56
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Şubat 2026 10:26
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 27 Şubat 2026 10:09
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 27 Şubat 2026 09:42
Brent petrol 71 doların üzerinde! OPEC+ ve İran görüşmeleri fiyatları etkiliyor Brent petrol 71 doların üzerinde! OPEC+ ve İran görüşmeleri fiyatları etkiliyor 27 Şubat 2026 09:36
Bitcoin geri çekildi: Altcoinlerden güçlü performans! Bitcoin geri çekildi: Altcoinlerden güçlü performans! 27 Şubat 2026 09:32
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.256,6500 Değişim 382,47 Son veri saati:
Düşük 12987,42 Yüksek 13369,89
Açılış
43,9599 Değişim 0,0619 Son veri saati:
Düşük 43,9212 Yüksek 43,9831
Açılış
51,6405 Değişim 0,4428 Son veri saati:
Düşük 51,4823 Yüksek 51,9251
Açılış
7.629,5330 Değişim 228,051 Son veri saati:
Düşük 7433,633 Yüksek 7661,684
Açılış
134,8218 Değişim 6,1298 Son veri saati:
Düşük 130,1806 Yüksek 136,3104
Açılış
BİST En Aktif Hisseler