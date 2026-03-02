CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İsviçre frangı, euro karşısında 8 yılın zirvesinde!

İsviçre frangı, euro karşısında 8 yılın zirvesinde!

Orta Doğu’daki gerilimler, güvenli liman talebini artırarak İsviçre frangı’nın euro karşısında 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına yol açtı. Euro, frang karşısında 0,9032’ye gerileyerek son yılların dip seviyesini gördü.

Oluşturma Tarihi 02 Mart 2026 11:08

Orta Doğu'daki çatışmalar, güvenli liman varlıklara talebi artırırken, İsviçre frangı euro karşısında 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. O yıl, İsviçre Merkez Bankası kur çıpasını kaldırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ile İran'ın olası karşı hamleleri, jeopolitik riskleri yükseltti ve yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi.

Commerzbank analisti Thu Lan Nguyen, frangın "nihai güvenli liman para birimi" olduğunu belirterek, ABD dolarının dalgalı politikalar, Japon yeninin ise mali endişeler nedeniyle çekiciliğini yitirdiğini vurguladı. Nguyen'e göre, İsviçre Merkez Bankası'nın frangı zayıflatma alanı sınırlı.

Euro, frang karşısında 0,9032'ye gerileyerek son yılların en düşük seviyesini gördü. Bu durum, küresel piyasalarda güvenli liman tercihleri ve jeopolitik risklerin para birimleri üzerindeki etkisinin arttığını ortaya koyuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ECB: Avro Bölgesi’nde tüketicilerin enflasyon beklentileri geriledi ECB: Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri geriledi 27 Şubat 2026 13:55
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 27 Şubat 2026 13:23
Almanya’da işsiz sayısı 3 milyonun üzerinde! Almanya'da işsiz sayısı 3 milyonun üzerinde! 27 Şubat 2026 13:12
Mizuho 5 bin idari pozisyonu yapay zeka ile dönüştürecek Mizuho 5 bin idari pozisyonu yapay zeka ile dönüştürecek 27 Şubat 2026 11:16
BofA’dan ons altın için 6 bin dolar tahmini! BofA'dan ons altın için 6 bin dolar tahmini! 27 Şubat 2026 10:56
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Şubat 2026 10:26
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 27 Şubat 2026 10:09
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 27 Şubat 2026 09:42
Brent petrol 71 doların üzerinde! OPEC+ ve İran görüşmeleri fiyatları etkiliyor Brent petrol 71 doların üzerinde! OPEC+ ve İran görüşmeleri fiyatları etkiliyor 27 Şubat 2026 09:36
Bitcoin geri çekildi: Altcoinlerden güçlü performans! Bitcoin geri çekildi: Altcoinlerden güçlü performans! 27 Şubat 2026 09:32
Küresel piyasalarda yapay zeka ve jeopolitik risk tedirginliği Küresel piyasalarda yapay zeka ve jeopolitik risk tedirginliği 27 Şubat 2026 09:30
Bakır fiyatları yükselişte! Diğer metaller karışık seyrediyor Bakır fiyatları yükselişte! Diğer metaller karışık seyrediyor 27 Şubat 2026 09:27
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.217,8500 Değişim 382,47 Son veri saati:
Düşük 12987,42 Yüksek 13369,89
Açılış
43,9769 Değişim 0,0619 Son veri saati:
Düşük 43,9212 Yüksek 43,9831
Açılış
51,556 Değişim 0,4159 Son veri saati:
Düşük 51,5092 Yüksek 51,9251
Açılış
7.647,1750 Değişim 228,051 Son veri saati:
Düşük 7433,633 Yüksek 7661,684
Açılış
135,6248 Değişim 6,1298 Son veri saati:
Düşük 130,1806 Yüksek 136,3104
Açılış
BİST En Aktif Hisseler