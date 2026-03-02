İsviçre frangı, euro karşısında 8 yılın zirvesinde!

Orta Doğu'daki çatışmalar, güvenli liman varlıklara talebi artırırken, İsviçre frangı euro karşısında 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. O yıl, İsviçre Merkez Bankası kur çıpasını kaldırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ile İran'ın olası karşı hamleleri, jeopolitik riskleri yükseltti ve yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi.

Commerzbank analisti Thu Lan Nguyen, frangın "nihai güvenli liman para birimi" olduğunu belirterek, ABD dolarının dalgalı politikalar, Japon yeninin ise mali endişeler nedeniyle çekiciliğini yitirdiğini vurguladı. Nguyen'e göre, İsviçre Merkez Bankası'nın frangı zayıflatma alanı sınırlı.

Euro, frang karşısında 0,9032'ye gerileyerek son yılların en düşük seviyesini gördü. Bu durum, küresel piyasalarda güvenli liman tercihleri ve jeopolitik risklerin para birimleri üzerindeki etkisinin arttığını ortaya koyuyor.