ABD’nin İran operasyonuna 24 saatte 779 milyon dolarlık fatura

İddialara göre ABD güçleri, İran'a düzenlenen operasyonun ilk gününde yaklaşık 779 milyon dolarlık harcama yaptı. Bu rakamın, 2026 yılı ABD savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 0,1'ine karşılık geldiği belirtiliyor.

CENTCOM tarafından yapılan doğrulamada, geniş çaplı sevkiyat kapsamında B-2 hayalet bombardıman uçakları, F-22, F-35 ve F-16 savaş uçakları, A-10 taarruz uçakları ile EA-18G elektronik harp uçaklarının görev aldığı bildirildi.

Operasyonda ayrıca MQ-9 Reaper insansız hava araçları, nükleer enerjiyle çalışan uçak gemileri, güdümlü füze destroyerleri ile Patriot ve THAAD füze savunma sistemlerinin kullanıldığı aktarıldı.

HAVA OPERASYONLARININ MALİYET KALEMLERİ

Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden yakıt ikmali yapmadan havalanan dört B-2 bombardıman uçağı, CENTCOM verilerine göre hedefleri 907 kilogram ağırlığındaki Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatları (JDAM) ile vurdu.

Yüksek bakım ihtiyacı ve 18 bin 143 kilogramlık faydalı yük kapasitesiyle bilinen B-2'lerin; uçuş saatleri, bakım giderleri ve mühimmat harcamaları dikkate alındığında 2025-2026 bütçe verilerine göre tek başına 30,2 milyon dolarlık maliyet oluşturduğu hesaplandı.

CENTCOM'un X platformu üzerinden yaptığı paylaşıma göre, F-18, F-16, F-22 ve F-35'lerden oluşan savaş uçağı filosu da ilk saldırı dalgasına destek verdi.

Uçuş süresi, bakım ve mühimmat kullanım verilerine dayanan hesaplamalar, bu sortilerin yaklaşık 271,34 milyon dolarlık bir maliyet yarattığını ortaya koyuyor.

EA-18G Growler, A-10C Thunderbolt ve MQ-9 Reaper gibi özel görev uçakları ise "Düşük Maliyetli İnsansız Muharip Saldırı Sistemi" (LUCAS) ile birlikte kritik görevler üstlendi.

P-8 deniz karakol uçakları, RC-135 keşif uçakları, havada yakıt ikmal tankerleri ve karadaki HIMARS bataryalarının da devreye girmesiyle; savaş uçaklarını kapsayan birleşik hava ve kara unsurlarının toplam maliyeti yaklaşık 423,57 milyon dolara ulaştı.

DENİZ GÜCÜ VE FÜZE HARCAMALARI

Bölgede konuşlu USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemisi gruplarının operasyonda aktif rol aldığı belirtildi. Uçak gemileri ile onlara eşlik eden destroyer ve kıyı muharebe gemilerinin günlük işletme maliyetinin yaklaşık 15 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Donanmanın çok sayıda Tomahawk seyir füzesi ateşlediğine dair görüntüler de CENTCOM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi rakamlar açıklanmasa da yaklaşık 200 Tomahawk füzesinin kullanıldığı ve bunun 340,4 milyon dolarlık mühimmat gideri oluşturduğu öngörülüyor.

Tüm kalemler toplandığında, ABD'nin söz konusu saldırısının ilk 24 saatlik tahmini maliyeti 779 milyon 174 bin dolar seviyesinde hesaplanıyor. Bu tutar, 2026 savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 0,1'ine karşılık geliyor.