CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD’nin İran operasyonuna 24 saatte 779 milyon dolarlık fatura

ABD’nin İran operasyonuna 24 saatte 779 milyon dolarlık fatura

ABD kuvvetlerinin İran’a yönelik saldırısının ilk 24 saatinde yaklaşık 779 milyon dolar harcandığı öne sürüldü. Bu tutar, 2026 savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 0,1’ine denk geliyor.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 08:57

Son Güncelleme Tarihi 03 Mart 2026 09:06

İddialara göre ABD güçleri, İran'a düzenlenen operasyonun ilk gününde yaklaşık 779 milyon dolarlık harcama yaptı. Bu rakamın, 2026 yılı ABD savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 0,1'ine karşılık geldiği belirtiliyor.

CENTCOM tarafından yapılan doğrulamada, geniş çaplı sevkiyat kapsamında B-2 hayalet bombardıman uçakları, F-22, F-35 ve F-16 savaş uçakları, A-10 taarruz uçakları ile EA-18G elektronik harp uçaklarının görev aldığı bildirildi.

Operasyonda ayrıca MQ-9 Reaper insansız hava araçları, nükleer enerjiyle çalışan uçak gemileri, güdümlü füze destroyerleri ile Patriot ve THAAD füze savunma sistemlerinin kullanıldığı aktarıldı.

HAVA OPERASYONLARININ MALİYET KALEMLERİ

Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden yakıt ikmali yapmadan havalanan dört B-2 bombardıman uçağı, CENTCOM verilerine göre hedefleri 907 kilogram ağırlığındaki Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatları (JDAM) ile vurdu.

Yüksek bakım ihtiyacı ve 18 bin 143 kilogramlık faydalı yük kapasitesiyle bilinen B-2'lerin; uçuş saatleri, bakım giderleri ve mühimmat harcamaları dikkate alındığında 2025-2026 bütçe verilerine göre tek başına 30,2 milyon dolarlık maliyet oluşturduğu hesaplandı.

CENTCOM'un X platformu üzerinden yaptığı paylaşıma göre, F-18, F-16, F-22 ve F-35'lerden oluşan savaş uçağı filosu da ilk saldırı dalgasına destek verdi.

Uçuş süresi, bakım ve mühimmat kullanım verilerine dayanan hesaplamalar, bu sortilerin yaklaşık 271,34 milyon dolarlık bir maliyet yarattığını ortaya koyuyor.

EA-18G Growler, A-10C Thunderbolt ve MQ-9 Reaper gibi özel görev uçakları ise "Düşük Maliyetli İnsansız Muharip Saldırı Sistemi" (LUCAS) ile birlikte kritik görevler üstlendi.

P-8 deniz karakol uçakları, RC-135 keşif uçakları, havada yakıt ikmal tankerleri ve karadaki HIMARS bataryalarının da devreye girmesiyle; savaş uçaklarını kapsayan birleşik hava ve kara unsurlarının toplam maliyeti yaklaşık 423,57 milyon dolara ulaştı.

DENİZ GÜCÜ VE FÜZE HARCAMALARI

Bölgede konuşlu USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemisi gruplarının operasyonda aktif rol aldığı belirtildi. Uçak gemileri ile onlara eşlik eden destroyer ve kıyı muharebe gemilerinin günlük işletme maliyetinin yaklaşık 15 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Donanmanın çok sayıda Tomahawk seyir füzesi ateşlediğine dair görüntüler de CENTCOM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi rakamlar açıklanmasa da yaklaşık 200 Tomahawk füzesinin kullanıldığı ve bunun 340,4 milyon dolarlık mühimmat gideri oluşturduğu öngörülüyor.

Tüm kalemler toplandığında, ABD'nin söz konusu saldırısının ilk 24 saatlik tahmini maliyeti 779 milyon 174 bin dolar seviyesinde hesaplanıyor. Bu tutar, 2026 savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 0,1'ine karşılık geliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Demir cevheri fiyatları yükseldi Demir cevheri fiyatları yükseldi 02 Mart 2026 11:11
İsviçre frangı, euro karşısında 8 yılın zirvesinde! İsviçre frangı, euro karşısında 8 yılın zirvesinde! 02 Mart 2026 11:08
Suudi Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi kapatıldı Suudi Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi kapatıldı 02 Mart 2026 10:45
Moskova Borsası, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası yükselişle açıldı Moskova Borsası, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yükselişle açıldı 02 Mart 2026 10:22
Doğal gazda küresel tedirginlik! Doğal gazda küresel tedirginlik! 02 Mart 2026 10:12
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 02 Mart 2026 10:03
Jeopolitik gerilim kriptoyu nasıl etkiledi? Bitcoin ve altcoinlerde satış dalgası yaşanıyor Jeopolitik gerilim kriptoyu nasıl etkiledi? Bitcoin ve altcoinlerde satış dalgası yaşanıyor 02 Mart 2026 10:00
Brent petrolün varilinde artış: 77,69 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varilinde artış: 77,69 dolardan işlem görüyor 02 Mart 2026 09:51
Asya borsaları, ⁠ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası negatif seyrediyor Asya borsaları, ⁠ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası negatif seyrediyor 02 Mart 2026 09:56
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 02 Mart 2026 09:45
J.P. Morgan’dan Avrupa enerji hisselerine yukarı yönlü revizyon J.P. Morgan’dan Avrupa enerji hisselerine yukarı yönlü revizyon 02 Mart 2026 09:17
BAE borsaları 2 gün kapalı olacak BAE borsaları 2 gün kapalı olacak 02 Mart 2026 09:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.346,4300 Değişim 469,14 Son veri saati:
Düşük 12987,42 Yüksek 13456,56
Açılış
43,9828 Değişim 0,040 Son veri saati:
Düşük 43,941 Yüksek 43,981
Açılış
51,3512 Değişim 0,1994 Son veri saati:
Düşük 51,3277 Yüksek 51,5271
Açılış
7.534,0870 Değişim 87,839 Son veri saati:
Düşük 7519,473 Yüksek 7607,312
Açılış
124,4631 Değişim 4,9191 Son veri saati:
Düşük 124,2935 Yüksek 129,2126
Açılış
BİST En Aktif Hisseler