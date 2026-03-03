Goldman Sachs ve JPMorgan’dan borsa uyarısı: Geri çekilme olabilir

CANLI BORSA
Goldman Sachs’ın hisse senedi işlem masası, piyasadaki kırılgan güven ortamı ve artan oynaklık nedeniyle, 7.000 puan seviyesini son denemesinde aşamayan S&P 500’ün zayıf bir görünüm sergilediğini değerlendirdi. Banka, ABD hisse senetlerinin kalıcı ve güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için önce ilave bir geri çekilme yaşanmasının gerekebileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs'ın hisse senedi işlem masası, zayıflayan piyasa güveni ve artan oynaklık nedeniyle 7.000 puan seviyesini son denemesinde aşamayan S&P 500'ün kırılgan bir görünüme sahip olduğunu belirtti. Banka, ABD hisse senetlerinin kalıcı bir yükseliş trendine girebilmesi için önce daha derin bir düzeltme yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Gail Hafif ve Brian Garrett'ın da aralarında bulunduğu Goldman ekibi, müşterilere gönderilen notta "Buradan sonraki yön aşağı olabilir" değerlendirmesine yer verdi. Notta, genel olarak destekleyici makroekonomik zeminin, jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarındaki sert hareketlerin etkisini dengelemekte yetersiz kaldığı ifade edildi. Kısa vadeli görünüm için ise "acı verici" nitelendirmesi yapıldı.

Ekibe göre mevsimsel eğilimler de mart ayına temkinli yaklaşılması gerektiğine işaret ediyor. 1928'den bu yana veriler incelendiğinde mart ayı, S&P 500 açısından en zayıf performans gösteren dördüncü ay konumunda bulunuyor. Ayın ilk yarısı tarihsel olarak daha dalgalı seyrederken, 1–14 Mart döneminde ortalama getiri yalnızca 30 baz puan seviyesinde kalıyor. Buna karşılık 15 Mart'tan sonraki iki haftada ortalama artış 80 baz puana ulaşıyor.

Öte yandan JPMorgan CEO'su Jamie Dimon da Orta Doğu'daki çatışmalar dahil artan risklere rağmen piyasalarda gereğinden fazla iyimserlik olduğunu dile getirdi. Dimon, şirketinin Miami'de düzenlenen yıllık küresel kaldıraçlı finans konferansında Bloomberg Television'a yaptığı açıklamada, "Ekonomi şu anda güçlü, varlık fiyatları yüksek. Bana göre piyasada olması gerekenden biraz daha fazla coşku var; ancak bu tabloyu uzun süredir görüyoruz" dedi.

2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana jeopolitik risklere dikkat çeken Dimon, bu başlığın kariyeri boyunca karşılaştığı diğer pek çok riski gölgede bıraktığını ifade etti. Geçen yıl JPMorgan, önümüzdeki on yılda ABD'nin ekonomik güvenliğini ve dayanıklılığını artıracak sektörlere 1,5 trilyon dolarlık yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştu. Dimon o dönemde "artık harekete geçme zamanı" mesajını vermişti.

Piyasada "aşırı rehavet" olduğunu savunan Dimon, enflasyonun temel risklerden biri olmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonu "partideki kokarca"ya benzeten Dimon, son dönemde artan çatışmaların fiyat baskılarını bir miktar artıracağını söyledi. Ayrıca, olumsuz bir senaryonun gerçekleşme ihtimalinin birçok kişinin düşündüğünden daha yüksek olduğunu düşündüğünü ve enflasyonun ekonomik bir yavaşlamaya yol açabileceğini ifade etti.

