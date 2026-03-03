Trump yönetiminin gümrük vergisi için talebi reddedildi

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Donald Trump yönetimi döneminde uygulamaya konulan ve daha sonra hukuka aykırı bulunan gümrük vergilerinin iadesini askıya alma ya da erteleme girişimini geri çevirdi.

Mahkeme, Yüksek Mahkeme'nin tarifelere ilişkin kararının ardından ithalatçı firmaların "mahkeme emrinin derhal çıkarılması" yönündeki başvurusunu değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda, sürecin bekletilmesine gerek olmadığına hükmedildi.

Kararla birlikte, ithalatçıların ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi tarafından aylar önce verilen iade kararının yürürlüğe girmesi talebi haklı bulundu. Trump yönetiminin cuma günü yaptığı karşı başvuru da reddedildi ve mahkeme emrinin derhal çıkarılmasına karar verildi.

TARİFELERİN YASA DIŞI İLAN EDİLME SÜRECİ

Trump'ın, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulamaya koyduğu tarifeler, bazı şirketler ve eyaletler tarafından yargıya taşınmıştı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, 28 Mayıs 2025 tarihli kararında, karşılıklılık esasına dayanan bu tarifelerin IEEPA çerçevesinde başkana tanınan yetki sınırlarını aştığına hükmetti.

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize gitti. Temyiz Mahkemesi, ilk aşamada alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurdu.

29 Ağustos 2025'te alt mahkeme kararını büyük ölçüde onayan Temyiz Mahkemesi, tarifelerin derhal iptal edilmesi yönünde adım atmayarak Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye başvuru yapması için süre tanıdı.

Nihai aşamada Yüksek Mahkeme, 20 Şubat'ta aldığı kararla IEEPA'nın başkana doğrudan tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti.

HÜKÜMETİN ERTELEME TALEBİ REDDEDİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı, 27 Şubat'ta Federal Temyiz Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede iade sürecinin teknik ve karmaşık olduğunu, benzer işlemlerin geçmişte yıllar sürdüğünü belirterek 90 günlük ek süre talep etti.

Hükümet avukatları, sürecin hızlı işletilmesinin idari karmaşaya yol açabileceğini savundu. Ancak mahkeme, bu gerekçeleri yeterli bulmadı ve iade işlemlerinin gecikmeksizin başlatılmasına karar verdi.