CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump yönetiminin gümrük vergisi için talebi reddedildi

Trump yönetiminin gümrük vergisi için talebi reddedildi

Federal Temyiz Mahkemesi, Trump döneminde yürürlüğe giren ve sonrasında yasa dışı bulunan tarifelere ilişkin iade sürecini durdurma talebini reddetti. Kararla birlikte ithalatçı firmalar için iade yolu resmen açıldı.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 09:25

Son Güncelleme Tarihi 03 Mart 2026 09:27

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Donald Trump yönetimi döneminde uygulamaya konulan ve daha sonra hukuka aykırı bulunan gümrük vergilerinin iadesini askıya alma ya da erteleme girişimini geri çevirdi.

Mahkeme, Yüksek Mahkeme'nin tarifelere ilişkin kararının ardından ithalatçı firmaların "mahkeme emrinin derhal çıkarılması" yönündeki başvurusunu değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda, sürecin bekletilmesine gerek olmadığına hükmedildi.

Kararla birlikte, ithalatçıların ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi tarafından aylar önce verilen iade kararının yürürlüğe girmesi talebi haklı bulundu. Trump yönetiminin cuma günü yaptığı karşı başvuru da reddedildi ve mahkeme emrinin derhal çıkarılmasına karar verildi.

TARİFELERİN YASA DIŞI İLAN EDİLME SÜRECİ

Trump'ın, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulamaya koyduğu tarifeler, bazı şirketler ve eyaletler tarafından yargıya taşınmıştı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, 28 Mayıs 2025 tarihli kararında, karşılıklılık esasına dayanan bu tarifelerin IEEPA çerçevesinde başkana tanınan yetki sınırlarını aştığına hükmetti.

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize gitti. Temyiz Mahkemesi, ilk aşamada alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurdu.

29 Ağustos 2025'te alt mahkeme kararını büyük ölçüde onayan Temyiz Mahkemesi, tarifelerin derhal iptal edilmesi yönünde adım atmayarak Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye başvuru yapması için süre tanıdı.

Nihai aşamada Yüksek Mahkeme, 20 Şubat'ta aldığı kararla IEEPA'nın başkana doğrudan tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti.

HÜKÜMETİN ERTELEME TALEBİ REDDEDİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı, 27 Şubat'ta Federal Temyiz Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede iade sürecinin teknik ve karmaşık olduğunu, benzer işlemlerin geçmişte yıllar sürdüğünü belirterek 90 günlük ek süre talep etti.

Hükümet avukatları, sürecin hızlı işletilmesinin idari karmaşaya yol açabileceğini savundu. Ancak mahkeme, bu gerekçeleri yeterli bulmadı ve iade işlemlerinin gecikmeksizin başlatılmasına karar verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Japonya Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi? Japonya Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi? 02 Mart 2026 12:24
Avrupa borsalarında negatif seyir Avrupa borsalarında negatif seyir 02 Mart 2026 12:16
Demir cevheri fiyatları yükseldi Demir cevheri fiyatları yükseldi 02 Mart 2026 11:11
İsviçre frangı, euro karşısında 8 yılın zirvesinde! İsviçre frangı, euro karşısında 8 yılın zirvesinde! 02 Mart 2026 11:08
Suudi Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi kapatıldı Suudi Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi kapatıldı 02 Mart 2026 10:45
Moskova Borsası, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası yükselişle açıldı Moskova Borsası, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yükselişle açıldı 02 Mart 2026 10:22
Doğal gazda küresel tedirginlik! Doğal gazda küresel tedirginlik! 02 Mart 2026 10:12
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 02 Mart 2026 10:03
Jeopolitik gerilim kriptoyu nasıl etkiledi? Bitcoin ve altcoinlerde satış dalgası yaşanıyor Jeopolitik gerilim kriptoyu nasıl etkiledi? Bitcoin ve altcoinlerde satış dalgası yaşanıyor 02 Mart 2026 10:00
Brent petrolün varilinde artış: 77,69 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varilinde artış: 77,69 dolardan işlem görüyor 02 Mart 2026 09:51
Asya borsaları, ⁠ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası negatif seyrediyor Asya borsaları, ⁠ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası negatif seyrediyor 02 Mart 2026 09:56
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 02 Mart 2026 09:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.346,4300 Değişim 469,14 Son veri saati:
Düşük 12987,42 Yüksek 13456,56
Açılış
43,9835 Değişim 0,040 Son veri saati:
Düşük 43,941 Yüksek 43,981
Açılış
51,3655 Değişim 0,2015 Son veri saati:
Düşük 51,3256 Yüksek 51,5271
Açılış
7.504,8550 Değişim 109,326 Son veri saati:
Düşük 7497,986 Yüksek 7607,312
Açılış
122,6148 Değişim 7,3643 Son veri saati:
Düşük 121,8483 Yüksek 129,2126
Açılış
BİST En Aktif Hisseler