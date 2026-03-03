CANLI BORSA
Finans Ekonomi Deutsche Bank'tan İngiltere faizleri için enerji uyarısı

Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja, yüksek enerji fiyatlarının İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini yavaşlatabileceğini söyledi. Fiyatlar düşerse, iki indirimle nihai faiz %3,25’e ulaşabilir. Enerji fiyatları 100 dolara çıkarsa, faiz indirimi 2026’nın ikinci yarısına ertelenebilir ve faiz %3,5’te kalabilir. Fiyatlar düşerse, iki indirimle faiz %3,25’e çekilecek.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 13:30

Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja, yüksek enerji fiyatlarının İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimlerini yavaşlatabileceğini belirtti. Fiyatlar düşerse, banka öngörüsüne göre iki indirimle nihai faiz %3,25 seviyesine ulaşabilir.

Raja, enerji fiyatlarının mevcut yüksek seviyelerde kalması durumunda mart ayında beklenen faiz indiriminin belirsizleşeceğini ve yüksek fiyatların enflasyonu daha yapışkan hale getirerek politika yapıcılar için risk oluşturduğunu vurguladı. Deutsche Bank, faizlerin %3,5'e düşürülmesinin muhtemelen yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşeceğini ve son indirimin dördüncü çeyreğe kadar sarkabileceğini öngörüyor.

Enerji fiyatları varil başına 100 dolara kadar yükselirse, bir sonraki faiz indiriminin 2026'nın ikinci yarısına ertelenebileceği ve nihai faiz oranının %3,5'te kalabileceği kaydedildi. Ancak emtia fiyatları gerilerse, BoE'nin iki faiz indirimiyle Deutsche Bank'ın temel senaryosuna bağlı kalarak nihai faizi %3,25'e çekmesi bekleniyor.

BİST En Aktif Hisseler