Katar, LNG üretimini durdurdu: Kömür fiyatları yükselişe geçti

Asya'da referans Newcastle coal futures pazartesi günü yüzde 8,6 artışla ton başına 128,70 dolara çıkarak Aralık 2024'ten bu yana en yüksek aylık vadeli fiyat seviyesine ulaştı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, İran'ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırı sonrasında dünyanın en büyük LNG ihracat tesisi Ras Laffan'da üretimi durdurdu. Tesis, küresel arzın yaklaşık beşte birini karşılıyor ve 30 yıllık tarihinde ilk kez tamamen kapandı.

Bu kesinti, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını yüzde 39 artırırken, Asya ülkeleri Katar LNG'sine büyük ölçüde bağımlı. Tayvan, arz kesintisinin uzun sürmesi durumunda kömür santrallerini devreye alacağını açıkladı.

Sidney borsasında ise Avustralyalı kömür üreticilerinin hisseleri yükseldi; Whitehaven Coal ve New Hope hisseleri yüzde 5'e kadar değer kazanarak S&P/ASX 200 endeksinde en iyi performans gösteren şirketler arasında yer aldı.