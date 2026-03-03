CANLI BORSA
Finans Ekonomi UBP: İran çatışmasının etkisi petrol fiyatları üzerinden olacak

UBP, yayımladığı değerlendirmede İran’daki çatışmanın finansal piyasalara yansımasının öncelikle petrol fiyatları aracılığıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 11:01

UBP, Şubat ayında finansal koşulların genel olarak destekleyici olduğunu vurgularken, ham petrol fiyatlarında kalıcı bir yükselişin enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskı yaratabileceğine dikkat çekti.

Bu durumun, 2026 yılına ilişkin faiz beklentilerini yeniden şekillendirebileceği ifade edildi.

UBP'ye göre küresel ekonomik görünüm hâlen destekleyici politika ortamı ve güçlü şirket kârlılıklarıyla şekilleniyor. Bu nedenle temel senaryoda ciddi bir değişiklik beklenmiyor.

Banka, mevcut piyasa pozisyonlarının pozitif kâr büyümesi beklentilerine dayandığını belirtirken, çatışmanın daha da tırmanması halinde geçici olarak piyasa oynaklığının artmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

BİST En Aktif Hisseler