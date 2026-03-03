Putin’in temsilcisinden Hürmüz uyarısı: Emtia ve tarımda “büyük şok” kapıda

Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerin emtia ve tarım alanında "şok" etkisi doğurabileceğini söyledi.

Aynı zamanda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı olan Dmitriyev, değerlendirmesini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

"GÜBRE TİCARETİ RİSK ALTINDA"

Dmitriyev, küresel kükürt, üre, amonyak ve fosfat ticaretinde Hürmüz Boğazı'nın kritik bir geçiş noktası olduğunu vurguladı. Gübre piyasasının bu hat üzerinden şekillendiğine dikkat çeken Dmitriyev, "Gübre ve dolayısıyla tarım piyasaları Hürmüz Boğazı'ndan büyük ölçüde etkilenmektedir. Önümüzdeki dönemde büyük emtia ve tarım şokları yaşanacak." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ SALDIRILAR VE KAYIPLAR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında diplomatik temaslar sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri bir operasyon düzenledi.

İran ise karşılık olarak, İsrail'in yanı sıra ABD askeri varlığına ev sahipliği yapan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki stratejik hedefleri vurdu.

Operasyonlarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise bombardımanlar sonucunda 555 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.