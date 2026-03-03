CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrolde Orta Doğu etkisi: Fiyatlar yüzde 6 arttı

Petrolde Orta Doğu etkisi: Fiyatlar yüzde 6 arttı

Petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda yüzde 6 yükseldi. Brent petrolün varili an itibarıyla 84,88 dolardan işlem görüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 13:56

Son Güncelleme Tarihi 03 Mart 2026 14:23

Brent petrolün varili an itibarıyla 84,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,15 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 13.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,97 artışla 82,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6,6 artarak 76,08 dolardan alıcı buldu.

Dün 82,37 dolara çıkarak Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gören Brent petrolün vadeli varil fiyatı ise bugün 82,80 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, dün gece İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını ve geçiş girişimlerine müdahale edileceğini belirtmişti. Cebbari, deniz taşımacılığının yanı sıra bölgedeki petrol boru hatlarının da hedef alınabileceğini ifade etmişti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. Brent petrolün varil fiyatı, 27 Şubat kapanışında 73 dolar seviyesindeydi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Katar, LNG üretimini durdurdu: Kömür fiyatları yükselişe geçti Katar, LNG üretimini durdurdu: Kömür fiyatları yükselişe geçti 03 Mart 2026 10:13
Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor 03 Mart 2026 10:09
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 03 Mart 2026 10:07
Rusya Merkez Bankası dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa’da dava açtı Rusya Merkez Bankası dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa’da dava açtı 03 Mart 2026 09:41
Trump yönetiminin gümrük vergisi için talebi reddedildi Trump yönetiminin gümrük vergisi için talebi reddedildi 03 Mart 2026 09:25
Orta Doğu’daki gerilim piyasaları sarstı Orta Doğu'daki gerilim piyasaları sarstı 03 Mart 2026 09:14
ABD’nin İran operasyonuna 24 saatte 779 milyon dolarlık fatura ABD’nin İran operasyonuna 24 saatte 779 milyon dolarlık fatura 03 Mart 2026 08:57
Goldman Sachs ve JPMorgan’dan borsa uyarısı: Geri çekilme olabilir Goldman Sachs ve JPMorgan’dan borsa uyarısı: Geri çekilme olabilir 03 Mart 2026 08:56
Trump talimatı verdi! ABD hazinesi Anthropic’in yapay zekasını kullanmayı bıraktı Trump talimatı verdi! ABD hazinesi Anthropic'in yapay zekasını kullanmayı bıraktı 03 Mart 2026 08:55
Fitch Ratings: Orta Doğu’daki gerilim kredi notları üzerinde belirsizlik yaratıyor Fitch Ratings: Orta Doğu’daki gerilim kredi notları üzerinde belirsizlik yaratıyor 03 Mart 2026 08:52
JPMorgan’dan enflasyon uyarısı JPMorgan'dan enflasyon uyarısı 03 Mart 2026 08:49
ECB’den petrol fiyatlarındaki yükselişe temkinli yaklaşım ECB'den petrol fiyatlarındaki yükselişe temkinli yaklaşım 02 Mart 2026 16:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.045,1800 Değişim 343,49 Son veri saati:
Düşük 13036,55 Yüksek 13380,04
Açılış
43,9901 Değişim 0,0407 Son veri saati:
Düşük 43,941 Yüksek 43,9817
Açılış
51,0062 Değişim 0,5416 Son veri saati:
Düşük 50,9855 Yüksek 51,5271
Açılış
7.375,0770 Değişim 237,207 Son veri saati:
Düşük 7370,105 Yüksek 7607,312
Açılış
114,1207 Değişim 15,3889 Son veri saati:
Düşük 113,8237 Yüksek 129,2126
Açılış
BİST En Aktif Hisseler